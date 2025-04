Papež pred Urbi et Orbi: »Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč!«

»Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč! Prosim bogoslužnega ceremoniarja, da prebere sporočilo.« S temi besedami je papež Frančišek voščil mestu in svetu in vsem zbranim na Trgu sv. Petra, potem ko se je pojavil na osrednji loži vatikanske bazilike in dal v branje Sporočilo mestu in svetu monsinjorju Diegu Ravelliju. Ob papežu je stal kardinal protodiakon Dominique François Joseph Mamberti, ki je uvedel v blagoslov, ki ga je podelil papež Frančišek v latinščini.

Papež Frančišek

SPOROČILO MESTU IN SVETU

SVETEGA OČETA FRANČIŠKA

VELIKA NOČ 2025

Nedelja, 20. aprila 2025

Kristus je vstal, aleluja! Bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč!

Danes Cerkev končno odmeva od aleluje, njen odjek gre od ust do ust, od srca do srca; in ta spev spravi v jok od veselja Božje ljudstvo po vsem svetu.

Iz praznega groba v Jeruzalemu sega do nas nezaslišano sporočilo: Jezusa, križanega, »ni tukaj, vstal je« (Lk 24,6). Ni ga v grobu, živ je!

Ljubezen je premagala sovraštvo. Luč je premagala temo. Resnica je premagala laž. Odpuščanje je premagalo maščevalnost. Zlo ni izginilo iz naše zgodovine, ostalo bo do konca, nima pa več oblasti, nima več moči nad tistim, ki sprejme milost tega dneva.

Sestre in bratje, zlasti vi, ki trpite in ste v stiski, vaš tihi krik je bil slišan, vaše solze so bile zbrane, niti ena se ni izgubila ! V Jezusovem trpljenju in smrti je Bog naložil nase vse zlo sveta in s svojim neskončnim usmiljenjem, ga je premagal; izkoreninil je zlodejev napuh, ki zastruplja človekovo srce in povsod seje nasilje in pokvarjenost. Jagnje Božje je zmagalo! Zato danes vzkliknimo: »Vstal je Kristus, upanje moje!« (velikonočna pesem slednica).

Da, Jezusovo vstajenje je temelj upanja: od tega dogodka dalje upanje ni več privid. Ne. Po zaslugi križanega in vstalega Kristusa upanje ne razočara! Spes non confundit! (Rim 5,5). In to ni svetobežno upanje, ampak izzivalno; ne odtujuje, ampak kliče k odgovornosti.

Tisti, ki upajo v Boga, polagajo svoje krhke roke v njegovo veliko in močno roko, se pustijo dvigniti in se odpravijo na pot: skupaj z vstalim Jezusom postanejo romarji upanja, pričevalci zmage Ljubezni, razorožene moči Življenja.

Kristus je vstal! V tem oznanilu je skrit ves smisel našega obstoja, ki ni narejen za smrt, ampak za življenje. Velika noč je praznik življenja! Bog nas je ustvaril za življenje in hoče, da človeštvo vstane! V njegovih očeh je vsako življenje dragoceno! Življenje otroka v naročju matere, kakor tudi življenje starostnika ali bolnika, ki v vedno večjem številu držav veljajo za ljudi za odpis.

Kakšno željo po smrti vidimo vsak dan v tolikih sporih, ki prizadevajo različne konce sveta! Koliko nasilja vidimo pogosto celo po družinah, v odnosu do žensk in otrok! Koliko prezira gojijo včasih celo do najšibkejših, obrobnih, migrantov!

Na ta dan bi želel, da se vrnemo k upanju in zaupamo drugim, tudi tistim, ki nam niso blizu ali prihajajo iz daljnih dežel, ki imajo drugačne navade, način življenja, ideje in obleke kakor so tisti, ki smo jih navajeni, ker smo vsi Božji otroci!

Želim, da bi spet začeli upati, da je mir mogoč! Iz Božjega groba, cerkve vstajenja, kjer letos praznujejo veliko noč na isti dan katoličani in pravoslavni, naj izžareva luč miru na vso Sveto deželo in na ves svet. Blizu sem trpljenju kristjanov v Palestini in Izraelu, kakor tudi vsemu izraelskemu ljudstvu in vsemu palestinskemu ljudstvu. Skrb povzroča naraščajoče ozračje antisemitizma, ki se širi po vsem svetu. Istočasno gre moja misel do prebivalstva in še na poseben način krščanske skupnosti v Gazi, kjer se strašni konflikt nadaljuje in povzroča smrt in uničenje ter izziva dramatično in sramotno humanitarno situacijo. Pozivam vojskujoči strani: prekinite ogenj, naj se osvobodi talce in naj se pomaga ljudem, ki jih pesti lakota in ki hrepenijo po prihodnosti v miru!

Molimo za krščanske skupnosti v Libanonu in Siriji. Medtem ko slednja država preživlja občutljivo prehodno obdobje svoje zgodovine, si želi stabilnosti in sodelovanja z drugimi narodi. Spodbujam vso Cerkev, da pozorno z molitvijo spremlja kristjane ljubljenega Bližnjega vzhoda.

Posebno misel namenjam tudi ljudstvu Jemna, ki preživlja eno najtežjih podaljšanih humanitarnih kriz na svetu zaradi vojne in vabim vse, da najdejo rešitev s pomočjo konstruktivnega dialoga.

Vstali Kristus naj izlije velikonočni dar miru na trpečo Ukrajino in opogumi vse vpletene dejavnike, da nadaljujejo z napori v smeri doseganja pravičnega in trajnega miru.

Na ta praznični dan mislimo na južni Kavkaz in molimo za čimprejšnji podpis in izvajanje končnega mirovnega sporazuma med Armenijo in Azerbajdžanom, ki bi privedel do tako želene sprave v regiji.

Naj luč velike noči navdihne odločitve o soglasju na Zahodnem Balkanu in podpre politične dejavnike pri prizadevanjih za preprečevanje stopnjevanja napetosti in kriz ter vse partnerje v regiji, da zavrnejo nevarno in destabilizirajoče vedenje.

Vstali Kristus, naše upanje, naj podari mir in tolažbo afriškim ljudstvom, ki so žrtve nasilja in konfliktov, zlasti v Demokratični republiki Kongo, Sudanu in Južnem Sudanu, ter podpre tiste, ki trpijo zaradi napetosti v Sahelu, na Afriškem rogu in območju Velikih jezer, pa tudi kristjane, ki marsikje ne morejo svobodno izpovedovati svoje vere.

Mir ni mogoč tam, kjer ni verske svobode ali kjer ni svobode mišljenja in govora ter spoštovanja mnenj drugih.

Mir ni mogoč brez resnične razorožitve! Potreba, da si vsak narod zagotovi lastno obrambo, se ne sme spremeniti v splošno oboroževalno tekmo. Luč velike noči nas spodbuja, da odpravimo ovire, ki ustvarjajo delitve in imajo politične in gospodarske posledice. Spodbuja nas, da poskrbimo drug za drugega, krepimo medsebojno solidarnost in si prizadevamo za celostni razvoj vsakega človeka.

V tem času ne pozabimo pomagati burmanskemu ljudstvu, ki ga že toliko let mučijo oboroženi spopadi, saj se pogumno in potrpežljivo soočajo s posledicami uničujočega potresa v Sagaingu, ki je zahteval življenja več tisoč ljudi in povzročil trpljenje številnih preživelih, vključno s sirotami in ostarelimi. Molimo za žrtve in njihove bližnje ter se iskreno zahvaljujemo vsem velikodušnim prostovoljcem, ki izvajajo pomoč. Razglasitev premirja s strani različnih akterjev v državi je znamenje upanja za celoten Mjanmar.

Vse na svetu, ki imajo politično odgovornost, pozivam, naj ne podležejo logiki strahu, ki jih zapira, ampak naj uporabijo razpoložljiva sredstva za pomoč potrebnim, boj proti lakoti in spodbujanje pobud, ki pospešujejo razvoj. To je ›orožje‹ miru: ›orožje‹, ki gradi prihodnost, namesto da bi sejalo smrt!

Nikoli naj ne usahne načelo človečnosti kot temelj naših vsakodnevnih dejanj. Spričo krutosti spopadov, v katerih so udeleženi nezaščiteni civilisti, napadov na šole in bolnišnice ter humanitarne delavce, si ne smemo privoščiti, da bi pozabili, da ne gre za tarče, temveč za ljudi z dušo in dostojanstvom.

V tem jubilejnem letu naj bo velika noč tudi ugodna priložnost za osvoboditev vojnih ujetnikov in političnih zapornikov!

Dragi bratje in sestre, v Gospodovi veliki noči sta se smrt in življenje pomerila v prečudnem dvoboju, toda Gospod zdaj živi večno (prim. velikonočno pesem slednico) in nam vliva gotovost, da smo tudi mi poklicani k soudeleženosti v življenju, ki mu ne pozna konca in v katerem ne bo več slišati hrupa orožja in odmevov smrti. Zaupajmo se Njemu, ki edini lahko vse naredi novo (prim. Raz 21,5)!

Vsem blagoslovljene velikonočne praznike!