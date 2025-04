Papež

VIDEO Papež Frančišek na veliki četrtek popoldne obiskal zapor Regina Coeli

Danes, v četrtek, 17. aprila 2025, popoldne, malo pred 15. uro, je papež Frančišek obiskal zapor Regina Coeli. Ob sprejemu direktorice zapora Claudie Clementi in osebja je prišel do glavne Rotonde, kjer se je srečal s približno 70 zaporniki različnih narodnosti, ki redno sodelujejo pri dejavnostih in katehezah, ki jih organizira kaplan zavoda.

Vatican News Po kratkem pozdravu direktorice, ki je izrazila hvaležnost celotne skupnosti za obisk, je papež Frančišek izrazil željo, da bi bil navzoč med zaporniki: »Vsako leto rad počnem to, kar je Jezus naredil na veliki četrtek, umivam noge v zaporu«. In dodal: »Letos tega ne morem storiti, vendar lahko in želim biti blizu vas. Molim za vas in vaše družine«. Ob koncu molitve je papež pozdravil vsakega od jetnikov posebej v Rotondi. Na koncu je prisotne še enkrat nagovoril, naj skupaj zmolijo Oče naš in jim podelil svoj blagoslov. Obisk je trajal približno 30 minut.