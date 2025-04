Papež

Papež Frančišek na Trgu sv. Petra: »Vsem želim lepo nedeljo. Najlepša hvala!«

Pred sklepom svete maše na Trgu sv. Petra je navzoče obiskal papež Frančišek in jih pozdravil: »Vsem želim lepo nedeljo. Najlepša hvala!«. Za tem so v različnih jezikih prebrali: »Njegova svetost papež Frančišek prisrčno pozdravlja udeležence tega slavja in se jim iz srca zahvaljuje za njihove molitve k Bogu za njegovo zdravje v upanju, da bo jubilejno romanje bogato s sadovi. Podeljuje jim apostolski blagoslov in ga razteza na domače, bolnike in trpeče ter na vse danes zbrane vernike«.