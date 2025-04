Papež Frančišek: Dragi duhovniki, vsakdo od nas ima Besedo, ki jo mora izpolniti

Papež Frančišek je pripravil homilijo za krizmeno mašo, ki jo je na veliki četrtek, 17. aprila 2025, v baziliki sv. Petra daroval kardinal Domenico Calcagno, zaslužni predsednik Uprave premoženja apostolskega sedeža (APSA), ob somaševanju številnih kardinalov, škofov in več tisoč duhovnikov rimske škofije ter tistih, ki se v njej nahajajo zaradi študija ali drugih obveznosti. Kardinal Calcagno je tudi prebral papeževo pridigo.

Homilija papeža Frančiška

Predragi škofje in duhovniki, dragi bratje in sestre! »Alfa in Omega, On, ki je, ki je bil in ki pride, Vsemogočni« (Raz 1,8), je Jezus. To je ravno tisti Jezus, ki nam ga Luka opisuje v nazareški shodnici, med tistimi, ki ga poznajo že od otroštva in so sedaj nad njim presenečeni. Razodetje – »apokalipsa« - se ponuja v mejah časa in prostora: ima telo kot temelj, ki podpira upanje. Jezusovo telo je naše telo. Zadnja knjiga Svetega pisma pripoveduje o tem upanju. To počne na izviren način, ko vse apokaliptične strahove razkroji na soncu križane ljubezni. V Jezusu se odpre knjiga zgodovine in jo lahko beremo.

Tudi mi, duhovniki, imamo zgodovino. Ko na veliki četrtek obnavljamo duhovniške obljube, priznavamo, da jo lahko beremo samo v Jezusu iz Nazareta. »On, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi« (Raz 1,5), odvija tudi zvitek našega življenja in nas uči najti odlomke, ki razkrivajo njegov pomen in poslanstvo. Ko mu dovolimo, da nas uči, naša služba postane služba upanja, ker v vsaki naši zgodovini Bog odpre jubilej, to je čas in oazo milosti. Vprašajmo se: se učim brati svoje življenje? Ali pa se tega bojim?

Vse ljudstvo najde okrepčilo, ko se jubilej začne v našem življenju. Ne enkrat na petindvajset let – upajmo! – ampak v tisti vsakdanji bližini duhovnika z njegovim ljudstvom, v kateri se uresničujejo prerokbe pravičnosti in miru. »Napravil nas je za kraljestvo, duhovnike Bogu in svojemu Očetu« (Raz 1,6): to je Božje ljudstvo. To kraljestvo duhovnikov ne sovpada s klerom. »Mi«, ki ga oblikuje Jezus, je ljudstvo, ki mu ne vidimo meja, v katerem padejo zidovi in carine. On, ki pravi: »Glej, vse delam novo« (Raz 21,5) je pretrgal zagrinjalo v templju in hrani za človeštvo mesto-vrt, novi Jeruzalem, ki ima vrata vedno odprta (Raz 21,25). Tako Jezus razume in nas uči razumeti službeno duhovništvo, kakor čisto služenje duhovniškemu ljudstvu, ki bo kmalu naselilo mesto, ki ne potrebuje templja.

Za nas, duhovnike tako jubilejno leto predstavlja poseben klic, naj začnemo znova v znamenju spreobrnjenja. Romarji upanja, da bi stopili iz klerikalizma in postali oznanjevalci upanja. Gotovo, če je Alfa in Omega našega življenja Jezus, lahko tudi mi naletimo na nasprotovanje, ki ga je On doživel v Nazaretu. Pastir, ki ljubi svoje ljudstvo, ne živi v iskanju soglasja in odobravanja za vsako ceno. Vendar pa zvestoba ljubezni spreobrača, to prvi spoznajo ubogi, počasi pa vznemiri in pritegne tudi druge. »Glej, … videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen!« (Raz 1,7).

Predragi, zbrali smo se, da bi posvojili in ponovili svoj »Da, Amen!« To je izpoved vere Božjega ljudstva. »Da, tako je, drži kot pribito!« Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje, za katere se pripravljamo, da jih bomo podoživeli, so teren, ki trdno podpira Cerkev in naše duhovniško služenje v njej. In kakšen teren je to? V kakšnem humusu lahko ne samo preživimo, vzdržimo, ampak uspevamo? Da bi to razumeli, se moramo vrniti v Nazaret, kakor je tako pronicljivo spoznal sv. Karel de Foucauld.

»Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral« (Lk 4,16). To nam prikliče v spomin vsaj dve navadi: obiskovanje shodnice in branje. Naše življenje podpirajo dobre navade. Sicer se lahko posušijo, vendar razkrivajo, kje je naše srce. Jezusovo srce je srce, ki je zaljubljeno v Božjo Besedo: pri dvanajstih letih jo je že razumel in sedaj, ko je odrasel, je Sveto pismo njegov dom. To je teren, življenjski humus, ki ga najdemo, ko postanemo njegovi učenci. »Podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto« (Lk 4,17). Jezus ve, kaj išče. Obred v shodnici je to dopuščal. Po branju torej je vsak rabin lahko poiskal preroške strani, da je aktualiziral njeno sporočilo. Tukaj pa je še nekaj več: gre za stran njegovega življenja. Luka razume tole: med mnogimi prerokbami Jezus izbere tisto, katero bo izpolnil.

Dragi duhovniki, vsakdo od nas ima Besedo, ki jo mora izpolniti. Vsak izmed nas ima odnos z Božjo Besedo, ki prihaja od daleč. V službo vseh jo postavimo šele takrat, ko Sveto pismo ostaja naš prvi dom. Znotraj njega ima vsak izmed nas odlomke, ki so mu najljubši. To je lepo in pomembno! Pomagajmo tudi drugim najti strani njihovega življenja: morda zaročencem, ko izbirajo berila za svojo poroko; ali tistim, ki žalujejo in iščejo odlomke, da bi Božjemu usmiljenju in molitvi skupnosti zaupali pokojno osebo.

Na splošno je na začetku vsake poklicanosti odlomek vsakega izmed nas. Po njem nas Kristus še vedno kliče, naj jo varujemo, da se ljubezen ne bi ohladila.

Vendar je za vsakega izmed nas na poseben način pomemben odlomek, ki ga je izbral Jezus. Hodimo za Njim in zaradi tega nas zadeva in vključuje njegovo poslanstvo. »Odprl je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:

Duh Gospodov je nad menoj,

ker me je mazilil,

da prinesem blagovest ubogim.

Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje

in da bo slepim vrnjen vid,

da izpustim zatirane na prostost,

da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.

Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel« (Lk 4,17-20).

Vse naše oči so sedaj uprte vanj. Pravkar je napovedal jubilej. Tega ni storil kot nekdo, ki govori o drugih. Rekel je: »Duh Gospodov je nad menoj,« kakor nekdo, ki ve, o katerem Duhu govori. In dejansko dodaja: »Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« To je božansko: da Beseda postane resničnost. Sedaj govorijo dejstva, besede se uresničujejo. To je novo, to je močno. »Glej, vse delam novo.« Ni milosti in ni Mesije, če obljube ostanejo obljube, če tu doli ne postanejo resničnost. Vse se spreminja.

To je Duh, ki ga kličemo nad svoje duhovništvo. On nam je bil podeljen in ravno Jezusov Duh ostaja tihi protagonist našega služenja. Ljudstvo čuti njegov piš, ko besede v nas postanejo resničnost. Ubogi, prej kot drugi, in otroci, najstniki, ženske in tudi tisti, ki so bili v odnosu s Cerkvijo ranjeni, imajo »nos« za Svetega Duha. Ločijo ga od drugih posvetnih duhov, prepoznajo ga v skladnosti med oznanilom in življenjem v nas. Mi lahko postanemo izpolnjena prerokba, in to je lepo! Sveta krizma, ki jo danes posvečujemo, daje pečat tej spreminjajoči se skrivnosti v različnih etapah krščanskega življenja. In bodite pozorni: nikoli ne izgubite poguma, ker je to Božje delo. Verjemite, da! Verjemite, da Bogu ne bo spodletelo z menoj! Bogu nikoli ne spodleti. Spomnimo se besede pri posvečenju: »Bog, ki je dobro delo začel, naj ga tudi dopolni.« In to dela.

To je Božje delo, ne naše: prinašati veselo vest ubogim, jetnikom prostost, slepim vid, zatiranim svobodo. Če je Jezus našel ta odlomek v zvitku, ga danes še naprej bere v življenjepisu vsakega od nas. Predvsem zato, ker je vse do zadnjega dneva vedno On tisti, ki nas evangelizira, ki nas osvobaja iz ječ, ki nam odpira oči, ki lajša bremena, naložena na naša ramena. In potem zato, ker s tem, ko nas kliče v svoje poslanstvo in nas zakramentalno vključuje v svoje življenje, po nas On osvobaja tudi druge. Na splošno, ne da bi se tega zavedali. Naše duhovništvo postane jubilejno služenje, tako kakor njegovo, ne da bi trobili na rog in ne na trobento: v predanosti, ki ne vpije, je pa korenita in zastonjska. To je Božje kraljestvo, o katerem pripovedujejo besede, učinkovito in nevsiljivo kakor kvas, tiho, kakor seme. Kolikokrat so ga mali prepoznali v nas? In smo sposobni reči hvala?

Bog sam ve, kako obilna je letina. Mi, delavci, doživljamo napor in veselje žetve. Živimo po Kristusu, v mesijanskem času. Proč z obupom! Namesto tega povračilo in odpust dolgov; prerazporeditev odgovornosti in virov. Božje ljudstvo to pričakuje. Želijo sodelovati in v moči krsta so veliko duhovniško ljudstvo. Olja, ki se posvečujejo v tem slovesnem obhajanju, so v njegovo tolažbo in mesijansko veselje.

Polje je svet. Naš skupen dom, tako ranjen, in človeško bratstvo, tako zanikano, a neizbrisno, nas pozivajo k izbiri strani. Božja žetev je za vse: živo polje, na katerem zraste stokrat več, kot je bilo posejanega. V poslanstvu naj nas razvnema veselje Kraljestva, ki poplača vsak napor. Vsak kmet namreč pozna letne čase, v katerih ni videti nobene rasti. Tudi v našem življenju jih ne manjka. Bog je, ki daje rast in ki mazili svoje služabnike z oljem veselja.

Dragi verniki, ljudstvo upanja, danes molite za veselje duhovnikov. Naj k vam pride osvoboditev, ki jo obljublja Sveto pismo in jo hranijo zakramenti. V nas je veliko strahov in obdajajo nas strašne krivice, vendar že nastaja novi svet. Bog je tako ljubil svet, da nam je dal svojega Sina, Jezusa. On mazili naše rane in suši naše solze. »Glej, prihaja z oblaki« (Raz 1,7). Njegovo je kraljestvo in slava na veke. Amen.