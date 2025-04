Papež Frančišek, 12 let procesov, novih dinamizmov in odprtih vrat

Pontifikat Jorgeja Maria Bergoglia na Petrovem sedežu med potovanji, reformami, dokumenti, cerkveno preureditvijo, zavzemanjem za mir, revne in migrante, v obzorju novosti in bratstva.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

Papež Frančišek je bil prvi v mnogih stvareh. Prvi papež jezuit, prvi papež iz Latinske Amerike; prvi, ki je izbral ime Frančišek brez številke; prvi, ki je bil izvoljen, ko je bil njegov predhodnik še živ; prvi, ki je živel zunaj apostolske palače; prvi, ki je z enim od najvišjih predstavnikov islamskih oblasti podpisal izjavo o bratstvu. Bil je tudi prvi papež, ki si je omislil svet kardinalov za vodenje Cerkve, ki je dodelil odgovorne vloge v kuriji ženskam in laikom; začel je sinodo, v katero je bilo prvič vključeno Božje ljudstvo, ukinil papeško skrivnost v primerih spolnih zlorab ter v Katekizem dal zapisati, da je smrtna kazen nedopustna. Prav tako je bil prvi, ki je vodil Cerkev medtem ko v svetu ni divjala »ena« vojna, ampak številne vojne, male in velike, »po kosih« na različnih celinah. Vojna »je vedno poraz«, kot je ponovil v več kot 300 pozivih – tudi kadar mu je zmanjkovalo glasu –, ki so bili prisotni v vseh javnih govorih od izbruha nasilja v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Procesi

Vendar pa papež Frančišek, rojen kot Jorge Mario Bergoglio, verjetno ne bi želel, da se izraz »prvi« povezuje z njegovim pontifikatom, namen katerega v teh 12 letih ni bilo doseganje ciljev ali pridobivanje primatov, ampak začenjanje »procesov«. Procesov, ki so v teku, procesov, ki so zaključeni ali so še daleč; procesov, ki so verjetno nepovratni tudi za tiste, ki ga bodo nasledili na Petrovem sedežu. Dejanj, ki ustvarjajo »nove dinamizme« v družbi in Cerkvi – kot je zapisal v načrtu pontifikata, apostolski spodbudi Evangelii Gaudium –, vedno v obzorju srečanja, izmenjave, kolegialnosti.

S konca sveta

»Začnimo to pot, škof in ljudstvo,« so bile prve besede, ki jih je izrekel iz lože blagoslovov 13. marca 2013 pozno zvečer množici, ki je že mesec dni napolnjevala Trg svetega Petra, ki je bil v središču pozornosti po odstopu Benedikta XVI.. To množico je novoizvoljeni 76-letni papež, ki so ga njegovi sobratje kardinali izbrali »s konca sveta«, prosil za blagoslov. Skupaj z ljudmi je želel zmoliti zdravamarijo, pri čemer se mu je zataknilo pri italijanščini, ki je do tedaj ni redno vadil, glede na to, da je pastir iz Buenos Airesa redko obiskal Rim, in je bil pripravljen takoj po konklavu odpotovati. Naslednji dan pa je želel pozdraviti ljudi od blizu, ko se je z avtomobilom peljal v župnijo svete Ane in nato v baziliko svete Marije Velike. Zahvalil se je Rešiteljici rimskega ljudstva, zavetnici njegovega pontifikata, katero je še naprej počastil ob vsakem pomembnejšem trenutku. In papež Frančišek je želel biti pokopan prav v Liberijanski baziliki.

Pastir sredi ljudstva

Bližino ljudstvu, kar je zapuščina službovanja v Argentini, je papež v vseh nadaljnjih letih izkazoval na različne načine: z obiski vatikanskih uslužbencev v pisarnah, s petki usmiljenja v jubilejnem letu 2016, z obhajanjem velikih četrtkov v zaporih, z obiski v domovih za ostarele in sprejemnih centrih, po župnijah v rimskih predmestjih ter z nenapovedanimi obiski in telefonskimi klici. Izkazal jo je tudi na vsakem apostolskem potovanju, začenši s prvim v Brazilijo leta 2013, ki ga je podedoval od Benedikta XVI. in s katerega se spominjamo fotografije papamobila, ki je obtičal sredi množice.

Prvi papež v Iraku

Papež iz Argentine se je odpravil na 47 mednarodnih romanj. Opravil jih je na podlagi dogodkov, povabil oblasti, nalog, ki jih je bilo treba opraviti, ali pa kakšnega notranjega »vzgiba«, kot je sam razkril na povratnem letu iz Iraka. Da, prav Irak: trije dnevi marca 2021 v Bagdadu, Uru, Erbilu, Mosulu in Karakošu, deželah in vaseh, kjer so še vedno vidne brazgotine, povezane s terorističnim ozadjem, s krvjo na zidovih in šotori razseljenih ljudi ob cestah, sredi pandemije covida in splošne zaskrbljenosti za varnost. Potovanje, ki so ga mnogi odsvetovali zaradi zdravja in nevarnosti atentatov; potovanje, ki ga je želel za vsako ceno. »Najlepše« potovanje, je vedno dejal sam papež Frančišek prvi Petrov naslednik, ki je stopil v Abrahamovo deželo, kamor Janezu Pavlu II. ni uspelo iti, in ki se je srečal s šiitskim voditeljem Al Sistanijem.

več sledi