Nadškof Gian Franco Saba novi vojaški ordinarij za Italijo

Papež Frančišek je za novega vojaškega ordinarija za Italijo imenoval msgr. Gian Franca Saba, ki je bil od leta 2017 nadškof metropolit v Sassariju (Sardinija).

Vatican News

Rodil se je 20. septembra 1968 v mestu Olbia na Sardiniji. V duhovnika je bil posvečen 23. oktobra 1993, doktoriral je na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu. Poleg tega je na Filozofski fakulteti Univerze za tujce v Perugii obiskoval tečaj z naslovom »Komunikacijski sistemi v mednarodnih odnosih«.

Šest let je bil duhovni asistent za mlade Katoliške akcije na škofijski ravni, od leta 2001 direktor škofijskega inštituta za religijske vede. Med letoma 2010 in 2015 je bil rektor Papeškega sardinskega regionalnega semenišča v Cagliariju, nato pa dve leti župnik župnije sv. Antona Puščavnika. Junija leta 2017 je bil imenovan za nadškofa metropolita v Sassariju, škofovsko posvečenje pa je prejel 13. septembra 2017.

Msgr. Saba je na mestu vojaškega ordinarija za Italijo zamenjal msgr. Santa Marcianòja, ki je to službo opravljal 12 let. Ta je v sredo, 9. aprila, je v rimski baziliki Svetih dvanajstih apostolov daroval krizmeno mašo, katere so se udeležili vojaški kaplani z različnih koncev Italije. Ob tej priložnosti jih je pozdravil in se jim zahvalil ter spomnil na dva posebna trenutka v času njegovega služenja Cerkvi: kanonizacija Janeza XXIII. in njegova razglasitev za zavetnika italijanske vojske ter razglasitev Salva D'Acquista za častitljivega Božjega služabnika.