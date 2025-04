V meditacijah, napisanih za tradicionalni obred velikega petka v Koloseju, ki mu nocoj, 18. aprila 2025, predseduje kardinal Baldo Reina, papež Frančišek pojasnjuje, da je pot na Golgoto spust, ki ga je Jezus opravil »proti svetu, ki ga Bog ljubi«.

KRIŽEV POT

Kolosej 2025

Pesem

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi:

Molimo te, Kristus in te hvalimo,

quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

ker si s svojim križem svet odrešil.

V/. Per lignum servi facti sumus,

Po lesu smo bili usužnjeni,

et per sanctam crucem liberati sumus.

in po svetem križu smo bili osvobojeni.

C/. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

R/. Amen.

Uvod

C.: Pot na Kalvarijo pelje sredi naših vsakdanjih cest. Mi, Gospod, pa gremo običajno v nasprotni smeri. Prav zato se nam lahko zgodi, da srečamo tvoje obličje, da ujamemo tvoj pogled. Mi gremo dalje kakor vselej, ti pa nam greš naproti. Tvoje oči preberejo naše srce. Tedaj oklevamo, ali bi šli dalje, kakor da se ni nič zgodilo. Lahko se obrnemo, te pogledamo, ti sledimo. Lahko se poistovetimo s tvojo potjo in uvidimo, da je bolje spremeniti smer.

Iz evangelija po Marku (10,21)

Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!«

Jezus ti je ime; in v tebi resnično ›Bog rešuje‹. Bog Abrahamov, ki kliče, Bog Izakov, ki preskrbi, Bog Jakobov, ki blagoslavlja, Bog Izraelov, ki osvobaja. V tvojem pogledu, Gospod, ki greš skozi Jeruzalem, je celotno razodetje. V tvojih korakih, ki stopajo iz mesta, je naš izhod proti novi zemlji. Prišel si spremenit svet. Za nas to pomeni, da moramo spremeniti smer, videti dobroto tvojih sledov, pustiti, da v našem srcu deluje spomin na tvoje oči.

Križev pot je molitev tistih, ki se premikajo. Prekinja naše navajene poti, da bi se od utrujenosti premaknili k veselju. Res je, da nas Jezusova pot precej stane; v tem svetu, ki vse preračunava, ima zastonjskost visoko ceno. V daru pa vse na novo zacvete; mesto, razdeljeno na stranke in razcefrano od sporov se napoti proti spravi; usahla vernost spet odkrije rodovitnost Božjih obljub; še celo kamnito srce se lahko spremeni v meseno. Treba je samo prisluhniti povabilu: »Pridi! Hodi za menoj!« In se zaupno predati temu pogledu ljubezni.

I. postaja

Jezusa obsodijo na smrt

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi:

Molimo te, Kristus in te hvalimo,

quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz evangelija po Luku (23,13-16)

Pilat je sklical vélike duhovnike, voditelje in ljudstvo in jim rekel: »Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo; in glejte, jaz sem ga vpričo vas zaslišal in nisem našel na tem človeku nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite. Pa tudi Herod ne; zakaj poslal ga je nazaj k nam. Glejte, nič smrti vrednega ni storil. Dal ga bom torej pretepsti in ga izpustil.«

A ni šlo tako. Ni te izpustil na svobodo. In vendar bi se lahko odvilo drugače. Taka je dramatična igra naše svobode. Tisto, zaradi česar si nas, Gospod, tako cenil. Zaupal si Herodu, Pilatu, prijateljem in sovražnikom. Ne daš se prepričati v zaupanju, s katerim se izročaš nam v roke. Iz njega lahko potegnemo čudeže: tako da osvobodimo tistega, ki je po krivici obtožen; tako da se poglobimo v zahtevnost okoliščin; tako da se upremo obsodbam, ki ubijajo. In vendar bi Herod lahko sledil svetemu nemiru, ki ga je pritegoval k tebi. A ni storil tega niti takrat, ko se je končno znašel v tvoji navzočnosti. Pilat bi te lahko osvobodil, saj te je že oprostil. Pa ni storil tega. Križev pot, Jezus, je priložnost, ki smo jo že velikokrat zamudili.

Priznamo: smo ujetniki vlog, iz katerih nismo hoteli izstopiti; zaskrbljeni smo zaradi nelagodja, če bi spremenili smer. Ti pa si še zmeraj tiho pred nami, v vsakem bratu in vsaki sestri, ki sta izpostavljena obsojanju in predsodkom. Na misel prihajajo verski razlogi, pravni paragrafi, navidezna zdrava pamet, ki se noče vmešavati v usodo drugega; tisoč razlogov nas potiska na stran Heroda, duhovnikov, Pilata in množice. In vendar bi lahko šlo drugače. Ti, Jezus, si nisi umil rok. Še vedno ljubiš v tihoti. Ti si se že odločil, zdaj smo na vrsti mi.

Molimo in recimo: Odpri mi srce, Jezus!

Ko je pred menoj nekdo, ki ga obsojajo. Odpri mi srce, Jezus!

Ko so moja prepričanja predsodki. Odpri mi srce, Jezus!

Ko me pogojuje okostenelost. Odpri mi srce, Jezus!

Ko me dobro privlači na skrivaj. Odpri mi srce, Jezus!

Ko bi rad bil pogumen, pa me je strah, da bom poražen. Odpri mi srce, Jezus!

Oče naš …

Stabat Mater dolorosa

Mati žalostna je stala

iuxta crucem lacrimosa,

zraven križa se jokala,

dum pendebat Filius.

ko na njem je visel Sin.

II. postaja

Jezusu naložijo križ

V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz evangelija po Luku (9,43-45)

Ko so se vsi čudili vsemu temu, kar je delal, je rekel svojim učencem:»Vtisnite si v srce te besede: Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.« Oni pa niso razumeli te besede; bila jim je prikrita, da je niso dojeli, vendar so se ga o tej besedi bali vprašati.

Več mesecev, morda celo let, je že bilo to breme na tvojih ramenih, Jezus. Ko si govoril o njem, ti nihče ni dal prav: nepremagljiv odpor, celo ugibanje. Nisi prosil zanj, vendar si čutil, da se ti križ približuje, vse bolj in bolj razločno. Če si ga sprejel, je bilo to zato, ker si čutil ne le njegovo težo, temveč tudi odgovornost. Pot tvojega križa, Jezus, ni samo v hrib. Je tvoj spust proti tistim, ki si jih ljubil, proti svetu, ki ga ljubi Bog. To je odgovor, prevzemanje odgovornosti. To stane, tako kot stanejo najresnejše vezi, najlepše ljubezni. Teža, ki jo nosiš, govori o dihu, ki te poganja, o Duhu, »Gospodu, ki oživlja.« Kdo ve, zakaj nas je strah, da bi te o tem sploh vprašali. V resnici smo mi tisti, ki smo zadihani, ker se izogibamo odgovornosti. Dovolj bi bilo, če ne bi bežali in bi vztrajali: med tistimi, ki si nam jih dal, v okoliščinah, v katere si nas postavil; če bi se povezali med seboj, ker čutimo, da le tako ne bomo več ujetniki samih sebe. Sebičnost je težja od križa. Brezbrižnost bolj bremeni kot razdajanje. Prerok je to napovedal: Pač se utrujajo in pešajo mladeniči, mladi možje se spotikajo in padajo, tisti pa, ki upajo vate, dobivajo novo moč, se dvigajo s krili kot orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa se ne utrudijo (prim. Iz 40,30-31).

Molimo in recimo: Reši nas utrujenosti, Gospod!

Če se ukvarjamo sami s sabo. Reši nas utrujenosti, Gospod!

Če se nam zdi, da nimamo moči, da bi se posvečali drugim. Reši nas utrujenosti, Gospod!

Če iščemo izgovore, da bi se izognili odgovornosti. Reši nas utrujenosti, Gospod!

Če imamo talente in spretnosti, ki jih lahko položimo na mizo. Reši nas utrujenosti, Gospod!

Če naše srce še vedno zadrhti ob nepravičnosti. Reši nas utrujenosti, Gospod!

Pater noster …

Cuius animam gementem,

V grenko žalost zatopljena

contristatam et dolentem

je nje duša prebodena

pertransivit gladius.

z mečem silnih bolečin.

III. postaja

Jezus pade prvič

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi:

Molimo te, Kristus in te hvalimo,

quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz evangelija po Luku (10,13-15)

Gorje ti, Horazín! Gorje ti, Betsajda! Ko bi se v Tiru in Sidónu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vaju, bi se že zdavnaj spokorila, sedeč v raševini in pepelu. Toda Tiru in Sidónu bo ob sodbi laže kakor vama. In ti, Kafarnáum! Se boš mar do neba povzdignil? Do podzemlja se boš pogreznil.

Bilo je, kot bi se prvič dotaknil dna, in iz ust so ti privrele trde besede, Jezus, namenjene krajem, ki so ti bili tako dragi. Zdi se, da je seme tvoje besede padlo v praznino, enako tudi vsa tvoja rešilna dejanja. Vsak prerok je občutil padec v praznino neuspeha, preden je nadaljeval po Božjih poteh. Tvoje življenje, Jezus, je prilika. Nikoli na padeš zaman na tla, na našo zemljo. Celo tukaj, prvič, je razočaranje hitro zamenjalo veselje tvojih, ki si jih bil poslal: vračali so se s svojega poslanstva k tebi in ti pripovedovali o znamenjih Božjega kraljestva. Tedaj si se vzradoval od prekipevajočega veselja, ob katerem človek kar poskoči in se še drugi nalezejo te energije. Slavil si Očeta, ki svoje načrte prikrije učenim in razumnim, pač pa jih razodene malim. Tudi pot križa je začrtana globoko po zemlji: veliki se od nje odmikajo, radi bi se dotaknili neba. Graditelji babilonskega stolpa nam pripovedujejo, da se ni mogoče zmotiti in da je tisti, ki pade, propadel. To je peklensko delovišče. Božji načrt pa ne ubija, ne odmetava, ne zdrobi. Ponižen je, zvest zemlji. Tvoja pot, Jezus, je pot blagrov. Ne ruši, temveč goji, popravlja, varuje.

Molimo in recimo: Pridi k nam tvoje kraljestvo.

Za tiste, ki čutijo, da niso uspeli. Pridi k nam tvoje kraljestvo.

Da se upremo ekonomiji, ki ubija. Pridi k nam tvoje kraljestvo.

Da okrepimo tiste, ki so padli. Pridi k nam tvoje kraljestvo.

V tekmovalnih družbah, kjer vsak išče prvo mesto. Pridi k nam tvoje kraljestvo.

Tistemu, ki je prišel do meje in ne ve, kam naprej. Pridi k nam tvoje kraljestvo.

Oče naš …

O quam tristis et afflicta

O, kaj žalosti prestati

fuit illa benedicta

morala je sveta Mati

mater Unigeniti!

k’tere Sin je rešil svet.

IV. postaja

Jezus sreča svojo Mater

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi:

Molimo te, Kristus in te hvalimo,

quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz evangelija po Luku (8,19-21)

Prišli so k njemu njegova mati in bratje, toda zaradi množice se niso mogli srečati z njim. Sporočili so mu: »Tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj in te želijo videti.« On pa jim je odgovoril in rekel: »Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.«

Tvoja mati je tam, na poti križa, ona je bila tvoja prva učenka. Z nežno odločnostjo, s svojo razumnostjo, ki ohranja v srcu in premišljuje, je tvoja mati tam. Od trenutka, ko ji je bilo predloženo, da te sprejme pod srcem, se je obrnila, se je spreobrnila k tebi. Svoja pota je uravnala po tvojih. To ni bila odpoved, ampak nenehno odkrivanje, do Kalvarije. Tebi slediti pomeni pustiti ti, da greš; imeti te pomeni dajati prostor tvoji novosti. To ve vsaka mati: otrok preseneča. Ljubljeni Sin, ti priznavaš, da so tvoja mati in tvoji bratje tisti, ki poslušajo in se pustijo spremeniti. Ne govorijo, ampak delajo. V Bogu so besede že dejanja, obljube so že resničnost. Na poti križa, Mati, si med redkimi, ki se tega spominjajo. Zdaj te Sin potrebuje. Čuti, da ti ne obupuješ. Čuti, da pod srcem še vedno porajaš Besedo. Tudi nam, Jezus uspeva, da ti sledimo, ker nas je rodila ona, ki je hodila za teboj. Tudi nas je povedla v svet vera tvoje Matere in številnih pričevalcev, ki rojevajo celo tam, kjer vse govori o smrti. Takrat, v Galileji, so te oni hoteli videti. Zdaj, na pobočju Kalvarije, ti sam iščeš pogled človeka, ki posluša in udejanja. Neizrekljivo soglasje. Nerazdružna zaveza.

Molimo in recimo: Glej, moja mati!

Marija posluša in govori. Glej, moja mati!

Marija sprašuje in premišljuje. Glej, moja mati!

Marija gre zdoma in odločno potuje. Glej, moja mati!

Marija se veseli in tolaži. Glej, moja mati!

Marija sprejema in poskrbi. Glej, moja mati!

Marija tvega in ščiti. Glej, moja mati!

Marija se ne boji obsojanja in namigovanja. Glej, moja mati!

Marija usmerja in spremlja. Glej, moja mati!

Marija ničesar ne prepušča smrti. Glej, moja mati!

Pater noster …

Quae maerebat et dolebat

V žalosti zdihuje bleda

pia mater, cum videbat

ko v trepetu Sina gleda,

Nati poenas incliti.

kaj trpi na les razpet.

V. postaja

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi:

Molimo te, Kristus in te hvalimo,

quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz evangelija po Luku (23,26)

Ko so ga odvedli, so prijeli nekega Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom.

Ni se sam ponudil, prijeli so ga. Simon se je vračal s svojega dela in so mu na hrbet naložili obsojenčev križ. Očitno je imel primerno postavo, gotovo pa je šel v drugi smeri, nekaj drugega je imel v načrtu. Na Boga se pač lahko naleti na takšen način. Kdove zakaj, Jezus, se je to ime – Simon iz Cirene – kmalu nepozabno vtisnilo v spomin tvojih učencev. Na križevem potu jih ni bilo, tudi nas ne, Simon pa je bil. To velja še danes: medtem ko nekdo daje vse od sebe, se lahko takrat znajde nekje drugje, celo na begu, ali pa je zraven. Jezus, mislim, da si bomo Simonovo ime zapomnili, ker ga je ta nepričakovani dogodek spremenil za vedno. Ni nehal misliti nate. Postal je del tvojega telesa, prvovrstna priča, da se razlikuješ od slehernega drugega obsojenca. Simon iz Cirene je na hrbtu začutil tvoj križ, ne da bi prosil zanj, kakor jarem, o katerem si bil govoril nekega dne: »Moj jarem je prijeten in moje breme je lahko« (prim. Mt 11,29). Tudi živina lažje dela, če stopa skupaj. In ti, Jezus, nas rad pritegneš v svoje delo, ki rahlja zemljo, da bi bila vnovič posejana. Potrebujemo to presenetljivo lahkost. Potrebujemo nekoga, ki nas včasih ustavi in nam na ramena naloži kakšen kos resničnosti, ki ga je treba preprosto nositi. Lahko delamo ves dan, a brez tebe se vse razblini. Zaman se trudijo zidarji, zaman čuje stražnik mesta, ki ga Bog ne gradi in ne varuje (prim. Ps 127). Glejte, na križevem poti vstaja novi Jeruzalem. Mi pa kakor Simon iz Cirene zamenjamo svojo pot in odslej delamo s teboj.

Molimo in recimo: Ustavi naš tek, Gospod!

Ko hodimo po svoji poti, ne da bi komu pogledali v obraz. Ustavi naš tek, Gospod!

Ko nas novice ne pretresejo. Ustavi naš tek, Gospod!

Ko ljudje postajajo številke. Ustavi naš tek, Gospod!

Ko nimamo časa, da bi poslušali. Ustavi naš tek, Gospod!

Ko se odločamo v naglici. Ustavi naš tek, Gospod!

Ko ne dopuščamo sprememb v načrtih. Ustavi naš tek, Gospod!

Oče naš …



Quis est homo qui non fleret,

Komu potok solz ne lije,

Matrem Christi si videret

ko bridkosti zre Marije,

in tanto supplicio?

grenke nad morja bridkost?