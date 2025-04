Konklave, dva kardinala odsotna zaradi zdravstvenih razlogov

Na šesti generalni kongregaciji, ki je potekala 29. aprila dopoldne, je bilo prisotnih 183 kardinalov, od tega 124 volilcev. Konklava se zaradi zdravstvenih razlogov ne bosta udeležila dva kardinala, kar pomeni, da bo novega papeža volilo 133 kardinalov. Konklave se bo začel z mašo za izvolitev papeža.

Vatican News

Šesta generalna kongregacija se je začela z molitvijo, sledila pa ji je meditacija, ki jo je vodil don Donato Ogliari, opat benediktinskega samostana bazilike svetega Pavla zunaj obzidja.

Na seji je bilo približno dvajset govorov, ki so obravnavali teme, povezane s Cerkvijo, izzivi, s katerimi se ta sooča, in načini, kako se nanje odzvati, pri čemer se je upoštevalo vidike posameznih celin in krajev, od koder kardinali prihajajo. Beseda je tekla tudi o družbenih vprašanjih, individualizmu, relativizmu, osamljenosti, osrednjem mestu Jezusa pri odzivanju na potrebe sodobnega sveta, potrebi po tolažbi, evangelizaciji in odgovornosti Cerkve za mir.

Sicer pa je tiskovni urad Svetega sedeža pojasnil nekaj dodatnih podrobnosti o začetku konklava. V sredo, 7. maja, bo ob 10. uri dopoldne v baziliki svetega Petra potekala maša »pro eligendo pontifice«, ki jo bo daroval dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re.

Popoldne se bodo kardinali volilci zbrali v molitvi v kapeli Paolina v vatikanski apostolski palači, nato pa se bodo ob 16.30 v procesiji odpravili v Sikstinsko kapelo, kjer se bo začel konklave za izvolitev 267. papeža vesoljne Cerkve.

V ponedeljek, 5. maja, ob 17.30, bo prav tako v kapeli Paolina potekala prisega uslužbencev in pomočnikov konklava. To pomeni vseh tistih, tako posvečenih oseb kot laikov, ki jih bodo potrdili kardinal kamerleng in trije kardinali pomočniki. V skladu s pravili apostolske konstitucije Universi Dominici Gregis bodo morali izreči in podpisati predpisano prisego.

V kapeli Paolina bodo ob 17. uri morali biti prisotni: tajnik kardinalskega zbora; vodja Urada za papeška bogoslužna slavja; papeški ceremonijerji; duhovnik, ki ga izbere kardinal, ki predseduje konklavu, da mu pomaga pri opravljanju njegove službe; dva redovnika, odgovorna za papeško zakristijo; redovniki različnih jezikov za spovedovanje; dva zdravnika in zdravstveno osebje; osebje, ki skrbi za dvigalo v apostolski palači; osebje, odgovorno za menzo in čistilne storitve; osebje za prevoz volivcev iz Doma svete Marte v apostolsko palačo; polkovnik in major Papeške švicarske garde, zadolžena za nadzor Sikstinske kapele; direktor vatikanske varnostne službe in civilne zaščite z nekaterimi sodelavci.