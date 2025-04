Kdo so kardinali, ki bodo volili novega papeža

V sredo, 7. maja 2025, bo v konklave vstopilo 133 kardinalov, ki bodo volili 267. papeža. Največ je Evropejcev (53), sledijo Američani (37), zatem pa Azijci (23), Afričani (18) in Oceanijci (4). Najmlajši kardinal volilec je Avstralec ukrajinskega porekla, star 45 let, najstarejši pa je 79-letni Španec. Prvič bo papeža volilo 15 kardinalov avtohtonega izvora, med njimi s Haitija, Zelenortskih otokov, Mjanmara, Švedske.

Tiziana Campisi – Vatikan

Volilno pravico za izvolitev papeža ima 135 kardinalov, v konklave pa jih bo 7. maja vstopilo 133, saj se dva kardinala zaradi zdravstvenih težav volitev ne bosta udeležila.

Zastopanih je 17 držav afriške celine, 15 ameriških, 17 azijskih, 18 evropskih in 4 oceanske države. Prvič bo papeža volilo 15 kardinalov avtohtonega porekla: s Haitija kardinal Chibly Langlois, z Zelenortskega otočja Arlindo Furtado Gomes, iz Mjanmara Charles Maung Bo, iz Srednjeafriške republike Dieudonné Nzapalainga, iz Papue Nove Gvineje John Ribat, iz Malezije Sebastian Francis, iz Švedske Anders Arborelius, iz Luksemburga Jean-Claude Hollerich, iz Ruande Antoine Kambanda, iz Vzhodnega Timorja Virgilio do Carmo da Silva, iz Tonge Soane Patita Paini Mafi, iz Singapurja William Seng Chye Goh, iz Paragvaja Adalberto Martínez Flores, iz Južnega Sudana Stephen Ameyu Martin Mulla in iz Srbije Ladislav Nemet.

Med kardinali elektorji, volivci je 53 Evropejcev, 37 Američanov (16 iz Severne Amerike, 4 iz Srednje Amerike, 17 iz Južne Amerike), 23 Azijcev, 18 Afričanov in 4 Oceanijci.

Geografska porazdelitev kardinalov volivcev

Elektorji, ki so jih umestili zadnji trije papeži

Najmlajši kardinal volilec je 45-letni Mikola Bychok, Avstralec po rodu iz Ukrajine, ki je škof eparhije svetih Petra in Pavla Ukrajincev v Melbournu, najstarejši pa Španec Carlos Osoro Sierra, star 79 let.

Največ jih je rojenih leta 1947 – gre za 13 kardinalov, ki so ali bodo dopolnili 78 let. Letnik 1970 je kardinal Baldo Reina, ki bo 26. novembra bo star 55 let. Kardinal Leo Frank je edini rojen leta 1971, karidnal Rolandas Makrickas pa leta 1972.

Pet kardinalov, ki bodo volili novega papeža, je umestil Janez Pavel II: Philippe Barbarin iz Francije, Josip Bozanić iz Hrvaške, Péter Erdő iz Madžarske, Vinko Pulić iz Bosne in Hercegovine ter Peter Turkson iz Gane. Benedikt XVI. je umestil 22 sedanjih kardinalov elektorjev, kar 108 pa papež Frančišek.

Kardinalov volivcev, ki jih je umestil papež Frančišek, je 108

Kardinali redovniki

Poglejmo še kardinale volilce, ki pripadajo redovnim skupnostim. 33 kardinalov prihaja iz 17 različnih redov.

Pet je salezijancev (Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Daniel Sturla Berhouet), štirje so frančiškani Reda manjših bratov (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler in Leonardo Steiner), prav tako štirje so jezuiti (Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich in Ángel Rossi), trije kardinali pa so minoriti (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti in Dominique Mathieu).

Papeža bodo volili še: dva dominikanca (Timothy Peter Joseph Radcliffe in Jean-Paul Vesco), dva lazarista (Vinko Bokalič Iglič in Berhaneyesus Demerew Souraphiel), dva redemptorista (Mykola Bychok in Joseph Tobin) in dva vincencijana (Tarcisio Kikuchu in Ladislav Nemet) ter avguštinec Robert Prevost, kapucin Fridolin Ambongo Besungu, bosonogi karmeličan Anders Arborelius, cistercijan Orani João Tempesta; Gérald Lacroix je iz Sekularnega inštituta Pija X., Giorgio Marengo je misijonar reda Consolata, John Ribat je misijonar Srca Jezusovega, Fabio Baggio je skalabrinec, Dieudonné Nzapalainga pa pripada Kongregaciji Svetega Duha.

Kaj pravi Zakonik cerkvenega prava

Kanon 349 Zakonika cerkvenega prava določa, da kardinali »sestavljajo poseben zbor, ki je pristojen za izvolitev rimskega papeža«, in dodaja, da kardinali »pomagajo rimskemu papežu, kadar so sklicani, da razpravljajo o pomembnih vprašanjih kot zbor, ali kot posamezniki opravljajo različne službe in so rimskemu papežu v pomoč predvsem pri vsakodnevni skrbi za vso Cerkev«.

Apostolska konstitucija Janeza Pavla II. iz leta 1996 Universi Dominici Gregis določa, da Petrovega naslednika volijo kardinali, ki pred dnem papeževe smrti ali dnem, ko se izprazni apostolski sedež, niso dopolnili 80 let. Postopek konklava urejata tudi dva motuproprija papeža Benedikta XVI. De Aliquibus Mutationibus In Normis De Electione Romani Pontificis iz leta 2007 ter motuproprij Normas nonnullas iz leta 2013.

Kardinalski kolegij danes sestavlja skupno 252 kardinalov, od katerih je 135 volivcev in 117 nevolivcev.