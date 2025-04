Kard. Reina: Naš škof nam je bil podarjen kot svetlo znamenje evangelija

Kardinal Baldo Reina, generalni vikar za rimsko škofijo, je v ponedeljek, 21. aprila 2025, ob 19. uri v lateranski baziliki daroval sveto mašo zadušnico za papeža Frančiška. Med homilijo se je navezal na prebrani evangeljski odlomek o srečanju vstalega Jezusa z Marijo Magdaleno ter spomnil na življenje svetega očeta, ki je bilo po njegovih besedah »svetlo znamenje evangelija«.

Homilija kardinala Balda Reine

Naša škofija nocoj toči solze Marije Magdalene. Jezusove prijateljice, ki je šla, »ko je bila še tema«, k Jezusovemu grobu, da bi tam, v tistem zadnjem stiku z njegovim mrtvim telesom, našla tolažbo ob izgubi. Toliko ljubezni, solza in teme. In da, velikonočna vera je takšna: vstopa v temo, ko je še tema, zbere solze, razume tako, da ljubi.

In zdaj je tudi nam namenjeno vprašanje: zakaj jokaš?

Jokamo za našim škofom, pričevalcem evangelija, apostolom usmiljenja, prerokom miru, prijateljem ubogih.

Čutimo se negotovi, kot ovce brez pastirja.

Kakor Marija Magdalena smo izgubljeni brez njegovega telesa, njegovega glasu, njegovih dejanj.

Bili smo njegovo ljudstvo, njegova škofija, naročil nam je, naj resno vzamemo svojo dolžnost, da bomo zgledni pri hoji za Gospodom, v zvestobi evangeliju.

Dal nam je zgled s tem, da je pretresal jezik in slog.

Naročil nam je, naj gremo ven, naj ne čakamo ljudi, ampak naj jih gremo iskat, zlasti tiste, ki ne pričakujejo, da jih bo kdo upošteval, želel, iskal, ter naj gremo na geografske in bivanjske periferije.

Dal nam je razumeti, da Beseda terja naše meso in da se poslanstvo opravlja z gnetenjem srca in evangelija.

Naročil nam je, naj Cerkev preoblikujemo v poljsko bolnišnico, naj sprejmemo službo kot služenje, ki zdravi rane. V srcu mi ostaja moč njegovega vztrajnega ponavljanja »vedno, vedno, vedno«, da bi pokazal, da je odpuščanje dar, ki presega meje.

Bil je papež, ki ni spreminjal poti, ko se je bilo treba umazati z blatom; in rad je ponavljal, da je dovoljeno človeka gledati od zgoraj navzdol samo v primeru, da mu pomagamo ponovno vstati, ko se ga dvigne s tal.

Revni in migranti so bili zanj Jezusov zakrament v svetu, ki mu vlada globalizacija brezbrižnosti.

Svet zaznava tišino njegovega glasu prav tedaj, ko je njegova beseda ostala edina, ki se ni uklonila neuspehu pri iskanju miru.

Mir je beseda Vstalega; mir je beseda, ki premaga smrt vsakega upanja.

Tudi mi se nahajamo na vrtu Jezusovega groba in ob pogledu na odstranjeni kamen prosimo, naj olajša breme, ki teži naše srce.

V časih Boga obstaja skrivnosten načrt. Pravkar smo obhajali veliko noč in prav tako nas je dosegla smrt našega škofa, papeža Frančiška.

Kakor Mariji Magdaleni, je tudi nam naročeno, naj se ga ne oklepamo. Naj ne ostajamo v njegovi smrti, ampak ga pustimo, da se vrne k Očetu.

Obljuba, da bomo deležni Kristusovega vstajenja, nas podpira v veri, nam omogoča, da upamo, nas tolaži v žalosti.

Gospod, ta tvoja Cerkev, ki je v Rimu, je bila priča milosti služenja tvojega zvestega služabnika papeža Frančiška. Sedaj ti izroča obljubo, da se bo še naprej pustila voditi njegovemu zgledu, v hvaležnosti, da smo ga imeli za svojega pastirja.