Izjava Svetega sedeža glede reforme Papeške cerkvene akademije

– Sveti sedež je v torek, 15. aprila 2025, podal izjavo ob objavi kirografa z naslovom Petrinska služba, s katerim se Papeška cerkvena akademija preobrazi v Akademski inštitut za diplomatske vede. V uvodu kirografa je papež Frančišek zapisal: »Petrinska služba je v delovanju v dobro celotne Cerkve vedno izkazovala svojo bratsko pozornost krajevnim Cerkvam in njihovim pastirjem, da bi vedno čutili živo to občestvo resnice in milosti, ki ga je Gospod postavil v temelj svoje Cerkve«.

IZJAVA SVETEGA SEDEŽA

Reforma Papeške cerkvene akademije:

ustanovljen je bil Akademski inštitut za diplomatske vede.

Sveti oče je s kirografom Petrinska služba 25. marca 2025 posodobil program formacije Papeške cerkvene akademije, ustanove, ki pripravlja diplomate Svetega sedeža od leta 1701. V skladu z reformno usmeritvijo, ki jo je promoviral papež Frančišek za cerkvene akademske ustanove, kot je začrtano v Apostolski konstituciji Veritatis Gaudium, je bila Papeška cerkvena akademija preoblikovana v inštitut za visoko akademsko formacijo na področju diplomatskih ved. Ta odločitev je del širše vizije posodabljanja in kvalificiranja cerkvenega študija po mednarodnih parametrih visokega šolstva.

Papeška cerkvena akademija bo ponudila izobraževalni kurikulum, ki vključuje pravne, zgodovinske, politične, ekonomske in jezikovne usposobljenosti s trdno znanstveno podlago. Cilj je študentom – mladim duhovnikom iz škofij po vsem svetu – omogočiti popolno in ustrezno pripravo na diplomatsko poslanstvo, ki jim ga zaupa Sveti sedež.

Program formacije, ki je začrtan za prihodnje papeške predstavnike, združuje teoretično znanje z delovno metodo in načinom življenja, ki lahko zagotovita globoko razumevanje zapletene dinamike mednarodnih odnosov. Ta pot zahteva usposobljenost in interpretativne sposobnosti, trdno sposobnost razločevanja in pripravljenost soočiti se z izzivi Cerkve, ki je poklicana živeti vse bolj sinodalno. V tem kontekstu so bistvene osebne lastnosti, kot so bližina, poslušanje, skladno pričevanje, dialog in bratska naravnanost, ki jih je treba združiti s ponižnostjo in krotkostjo, ki odlikujeta duhovniški poklic po zgledu Dobrega pastirja. Ti elementi so sestavni del diplomatskega delovanja, ki ga navdihuje evangelij in je sposobno graditi mostove, premagovati ovire in spodbujati konkretne poti miru, verske svobode in sodelovanja med narodi.