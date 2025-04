Informacije Tiskovnega urada Svetega sedeža o papeževem okrevanju v Domu sv. Marte

Tiskovni urad Svetega sedeža je v torek, 8. aprila 2025, objavil sledeče informacije o papeževem okrevanju v Domu sv. Marte v Vatikanu. Gre za informacije in ne za sporočilo za javnost.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Stanje je stacionarno z rahlimi izboljšavami, ki smo jih lahko opazili v nedeljo na motoričnih, dihalnih in glasovnih vidikih. Oksigenacija, kot je bilo že omenjeno: visoke pretoke uporablja v nočnih urah le, kadar je to potrebno. Slika ostaja stabilna tudi z vidika kliničnih preiskav. Terapije se nadaljujejo, predvsem motorične in respiratorne.

Papež nadaljuje z delom, je v stiku z različnimi dikasteriji, prejema dokumentacijo in v zadnjih dneh je postopoma začel z nekaterimi srečanji. Eno, ki ga omenjamo, je bilo včeraj s kardinalom Parolinom, državnim tajnikom.

Glede velikega tedna še ni nobenih informaciji. Jutri bo tako kot v preteklih tednih objavljeno besedilo srednih katehez. Naslednji briefing bo v petek. Dan poteka kot običajno med terapijami, delom, molitvijo, dnevno mašo, počitkom.