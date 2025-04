Drage vozovnice ob praznikih. Sveti oče: Pomagati družinam z bonusi

V tokratni številki revije »Trg svetega Petra« papež Frančišek odgovarja na pismo matere dveh odraslih otrok s Sicilije, ki meni, da ni pravično, da so v času praznikov cene letalskih vozovnic in vlakov tako visoke. Sveti oče med drugim zapiše, da bi bilo lepo, če bi večja podjetja vsaj za božič in veliko noč uvedla bonuse, s katerim bi olajšali družinska srečanja. »To bi bilo dejanje humanosti in bratstva, h kateremu je poklican tudi svet ekonomije in podjetništva.«

Vatican News

Gospa Santa z možem živi na Siciliji, medtem ko sta se njuna otroka zaradi dela preselila iz kraja, kjer sta odraščala. Po njenih besedah si oseba, ki živi samo od pokojnine, potovanja v času praznikov ne more privoščiti, ker so vozovnice predrage. Pa tudi za otroke, ki želijo priti za nekaj dni domov, te predstavljajo prevelik strošek, zato včasih ne morejo preživeti praznikov v krogu družine. Sprašuje se, če ne bi bilo mogoče, da bi tistim, ki živijo daleč od družine, zagotovili nekakšno pomoč.

Sveti oče v odgovoru zapiše, da se omenjene situacije zaveda, ter ponovi to, kar je že večkrat poudaril: »Da je potrebno družinam omogočiti, da so skupaj, da uživajo v medsebojni družbi, se spremljajo na življenjski poti, se pogovarjajo in skupaj iščejo Gospodovo voljo. V tej spremembi dobe je veliko mladih, veliko otrok našlo delo daleč stran od staršev in ne morejo z njimi preživeti niti božičnih in velikonočnih praznikov. Včasih tudi razdalja razrahlja odnose, ustvarja nesporazume in težave,« pravi papež Frančišek in doda, da bi bilo lepo, če bi večja podjetja vsaj za božič in veliko noč uvedla bonuse, s katerimi bi družinam omogočila, da bi se lažje zbrale skupaj. Po njegovih besedah bi bilo to »dejanje humanosti in bratstva, h kateremu je poklican tudi svet ekonomije in podjetništva«.

Ob tem spomni na besede sv. Janeza Pavla II., ki je dejal, da je delo za človeka in ne človek za delo, ter na Marijo, ki je na svatbi mladega para v Kani Jezusu rekla: »Vina nimajo«. »Pomagajmo torej mladim in družinam, da bodo vsaj med prazniki skupaj ... pomagajmo ustvarjati pogoje, da bi se lahko srečali in si izkazali ljubezen«.

Sveti oče je prepričan, da so lahko prazniki in dnevi, preživeti s starši in starimi starši, trenutki edinstvene sreče. »Postanejo spomini, ki nam dajejo mir in veselje za vse življenje; spomini, ki se jih lahko oklenemo v najbolj zapletenih in težkih trenutkih; spomini, ki ustvarjajo zaupanje in upanje, saj nam kažejo, da sta dobrota in ljubezen vedno mogoča in da obstaja večja Ljubezen, ki nas čaka in nam odpušča.

Izkušnja Božje ljubezni je milost, ki jo je mogoče živeti v družini in ki je ne bo mogla reproducirati nobena umetna inteligenca,« izpostavi sveti oče ter doda, da je v okrožnici Dilexit nos, posvečeni človeški in božji ljubezni Jezusovega srca, poudaril, da obstajajo stvari, ki jih noben algoritem ne bo mogel nikoli ponoviti. Na primer »uporabe vilice za zapiranje robov raviolov, ki smo jih doma delali z našimi mamami ali babicami«, ali »šale, ki nariše nasmeh na obrazu«. Papež spomni, da se vse to lahko živi v družini, ter vabi, naj pomagamo mladim in staršem, kadar želijo biti skupaj.

Ob koncu odgovora pa sveti oče doda, da kadar smo daleč stran, iščemo druge poti, kot je uporaba tehnologije, da bi bili bližje domačim in prijateljem. Na primer »uporabimo video klic, med katerim lahko na daljavo tudi skupaj molimo, se pogovarjamo o Božji besedi in rastemo v občestvu.« Ob tem papež omeni tudi možnost uporabe družinskega klepeta, kjer se vsak dan podeli en stavek iz evangelija ter o njem razmišlja, s čimer »se lahko tudi na daljavo podpiramo na poti vere«.