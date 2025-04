Bela vrtnica na grobu papeža Frančiška, znamenje bližine sv. Terezije

Na preprosti beli marmorni plošči z napisom Franciscus se nahaja cvet bele vrtnice. Je znamenje svete Terezije Deteta Jezusa, ki je bila nenehno navzoča v življenju papeža Frančiška. Sam je večkrat izpostavil svojo pobožnost do te mlade karmeličanske svetnice, ki ji je izročal svoje težave in jo prosil za pomoč. V odgovor je pogosto prejel vrtnico.

Vatican News

Sveža bela vrtnica je bila vedno tudi na majhni mizici pred papeževim zasebnim stanovanjem v Domu svete Marte, nad katero so bile slike in ikone. Predstavljala je povezanost z Malo Terezijo, sveto Terezijo iz Lisieuxa, h kateri se je vedno obračal s prošnjo za milost in ji izročal svoje osebne težave in težave drugih. Bela vrtnica sedaj leži na grobu papeža Frančiška v baziliki Marije Velike.

O svoji povezanosti s svetnico s konca 19. stoletja je Jorge Mario Bergoglio spregovoril še kot nadškof Buenos Airesa. V nadškofijski knjižnici se je namreč na polici ob fotografiji svete Terezije iz Lisieuxa nahajala vaza belih vrtnic. Papež Frančišek, takrat še nadškof, je ob neki priložnosti povedal: »Ko imam težavo, svetnico prosim, ne naj mi reši težavo, ampak naj jo vzame v svoje roke in mi jo pomaga sprejeti. Kot znamenje skoraj vedno dobim belo vrtnico.«

Nekaj podobnega se je zgodilo tudi na začetku njegovega pontifikata, septembra 2013, ko je na Trgu svetega Petra potekalo molitveno bdenje za mir v Siriji. Med molitvijo so se brali odlomki iz poezije svete Terezike, papež Frančišek pa je ob vrnitvi v Dom svete Marte nepričakovano prejel belo vrtnico – poklonil mu jo je vrtnar v vatikanskih vrtovih.

Enako se je dogodilo nekaj dni po začetku papeževega zadnjega zdravljenja v polikliniki Gemelli. Prejel je zapakirano belo vrtnico, ki je prišla prav iz Lisieuxa in jo je imel na nočni omarici ob bolniški postelji. Znamenje, da ga je sveta Terezija Deteta Jezusa spremljala vse do zadnjega trenutka njegovega zemeljskega življenja.