Zdravstveno stanje svetega očeta stabilno, noč bila mirna

Pred polikliniko Gemelli ljudje puščajo številna sporočila z željami in molitvami za papeševo zdravje (AFP or licensors)

Tiskovni urad Svetega sedeža je v petek, 7. marec 2025, zjutraj sporočil, da je noč za papeža Frančiška minila mirno. Papeževo zdravstveno stanje ostaja stabilno, prognoza pa je še vedno zadržana.

Včerajšnji dan je papež preživel med nekaterimi delovnimi obveznostmi ter molitvijo in počitkom. Prejel je tudi evharistijo. Klinično stanje svetega očeta je tudi v četrtek ostalo stabilno, ni imel nobenih dihalnih stisk in ne povišane telesne temperature, je sporočil tiskovni urad včeraj zvečer, malo pred 20. uro. Uspešno je nadaljeval z respiratorno fizioterapijo. Hemodinamski parametri in rezultati krvnih preiskav ostajajo stabilni. Prognoza še naprej ostaja zadržana.

Glede na papeževo stabilno klinično sliko bo naslednji zdravniški bilten izdan v soboto, 8. marca.