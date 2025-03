PAPEŽ

Zdravstveno stanje svetega očeta še vedno stabilno

Noč s torka na sredo je bila mirna. Sveti oče redno spremlja dopoldanske in popoldanske meditacije v okviru duhovnih vaj za rimsko kurijo, ki od nedelje potekajo v dvorani Pavla VI. Nadaljuje s predpisanim zdravljenjem in čas namenja predvsem molitvi in počitku.

Včeraj, 11. marca, so zdravniki poliklinike Gemelli potrdili papeževo rahlo izboljšanje zdravstvenega stanja, ki pa še vedno ostaja kompleksno. Tako dopoldne kot popoldne je papež prek video prenosa sledil duhovne vaje rimske kurije. Čas je namenil molitvi, meditaciji in notranji zbranosti, kot to zahtevajo duhovne vaje, zato ni imel nobenih obiskov. Prejel je tudi evharistijo. Sicer pa papež nadaljuje s predpisanimi terapijami in zdravljenjem z visokim pretokom kisika prek nosnih kanil.