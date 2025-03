Voščilo kurije ob obletnici pontifikata: Naj se sporočilo bratstva širi med ljudstvi

V četrtek, 13. marca 2025, je pred molitvijo rožnega venca, ki je potekala v dvorani Pavla VI. po popoldanski meditaciji duhovnih vaj za rimsko kurijo, tajnik Dikasterija za bogoslužje msgr. Viola v imenu navzočih voščil papežu Frančišku ob 12. obletnici izvolitve. Zaželel je, da bi v vseh »rasla želja, da bi bili Gospodovi učenci, pričevalci evangelija in graditelji Božjega kraljestva«.

Vatican News

Udeleženci duhovnih vaj so se tako pridružili številnim dobrim željam in voščilom, ki jih je sveti oče prejel v bolnišnici Gemelli, kjer se zdravi od 14. februarja 2025.

Hvaležnost in sinovska naklonjenost

Msgr. Viola je v imenu rimske kurije papežu izrazil hvaležnost in sinovsko naklonjenost ter z veseljem spomnil na trenutek njegove izvolitve, ko so številne množice na polnem Trgu svetega Petra z veseljem sprejele blagoslov novega rimskega škofa in pastirja vesoljne Cerkve.

Izbrano 12/03/2025 »Od tu vas spremljam.« Dvanajsta obletnica papeževanja v Gemelli, a s pogledom na svet. Papež Frančišek v četrtek, 13. marca 2025, obhaja dvanajst let svoje izvolitve v Polikliniki Gemelli, kjer je hospitaliziran že skoraj mesec dni. Gre za prekinjen čas ob koncu ...

Naj se papeževo sporočilo širi po vsem svetu

Danes se v preizkušnji bolezni »s tega istega kraja, pa tudi z mnogih drugih delov sveta, nenehno dviga molitev Božjega ljudstva, ki se ji v občestvu duha pridružujemo tudi mi«, je poudaril tajnik Dikasterija za bogoslužje ter dodal: »V tem jubilejnem letu gojimo upanje, da bi se sporočilo miru in bratstva, h kateremu nas nenehno vabi Vaš nauk, širilo med ljudstvi in ljudmi dobre volje. In da bi v vseh rasla želja, da bi bili Gospodovi učenci, pričevalci evangelija in graditelji Božjega kraljestva«.

Ob koncu se je msgr. Viola papežu zahvalil, da kot Petrov naslednik katoličane potrjuje v veri, ter mu zagotovil njihovo bližino in molitev. Svetega očeta je izročil Devici Mariji v prošnji, naj ga »ohranja v Kristusovi ljubezni«.