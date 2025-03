Sveti oče moli za žrtve poplav v Argentini

Papež Frančišek izraža duhovno bližino vsem žrtvam poplav, ki so prizadele območje argentinskega mesta Bahía Blanca in zaradi katerih je življenje izgubilo 16 oseb, tri pa pogrešajo.

»Z žalostjo ob novici o naravni nesreči, ki je prizadela regijo Bahía Blanca ter terjala veliko žrtev in povzročila materialno škodo, goreče molim za večni počitek pokojnih,« piše v telegramu, ki ga je iz poliklinike Gemelli papež poslal nadškofu Carlosu Alfonsu Azpirozu Costi.

»Prav tako želim izraziti svojo duhovno bližino vsemu prebivalstvu in prosim Gospoda, naj podeli tolažbo svojcem in vsem, ki trpijo v tem času bolečine in negotovosti, ter naj s svojo milostjo podpira vse, ki so vključeni v iskanje pogrešanih in v naporno obnovo opustošenih območij,« zapiše sveti oče.

Sklene s prošnjo Devici Mariji, naj »pri svojem Sinu Jezusu Kristusu posreduje za vse žrtve te katastrofe«, ter vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov.