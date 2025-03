Sveti oče: Bogoslužje naj bo brez pompa, bistveno je srečanje z Gospodom

Papež Frančišek je iz poliklinike Gemelli pisal udeležencem mednarodnega tečaja za odgovorne za bogoslužje v škofijah, ki je od 24. do 28. februarja 2025 potekal na Papeškem inštitutu svetega Anzelma.

Papež Frančišek uvodoma izrazi svoje veselje nad tem, da so sprejeli povabilo iz apostolskega pisma Desiderio desiderivi o bogoslužni formaciji Božjega ljudstva ter nadaljujejo s študijem bogoslužja ne samo s teološkega vidika, temveč tudi z vidika obhajanja bogoslužja v praksi.

»Ta razsežnost zadeva življenje Božjega ljudstva in mu razkriva njegovo pravo duhovno naravo (prim. dogmatična konstitucija Lumen gentium, 9). Zato tisti, ki je odgovoren za obhajanje bogoslužij, ni samo profesor teologije; ni urednik, ki izvršuje pravila; ni zakristan, ki pripravi, kar je potrebno za bogoslužje.« Po papeževih besedah je bistveno, »da je postavljen v službo molitve skupnosti. Medtem ko ponižno poučuje umetnost bogoslužja, mora voditi vse tiste, ki ga obhajajo, določati potek obreda in spremljati vernike pri zakramentalnem dogajanju«.

»Kot mistagog modro pripravlja vsako slovesnost za dobro občestva; teološka načela, izražena v liturgičnih knjigah, udejanja v praksi obhajanja; spremlja in podpira škofa v njegovi vlogi spodbujevalca in varuha bogoslužnega življenja (Škofovski ceremonial, 9).«

V nadaljevanju sveti oče poudari, da ima vsaka škofija v škofu in katedrali zgled bogoslužja, ki ga je treba posnemati. Zato ceremoniarje spodbuja, naj predlagajo »bogoslužni slog, ki izraža hojo za Jezusom in se izogiba nepotrebnemu pompu ali nastopaštvu«. Prav tako jih vabi, naj svojo službo opravljajo »diskretno, ne da bi se hvalili z rezultati svojega služenja« in te drže prenesejo na ministrante, bralce in pevce, v skladu z besedami Psalma 115: "Ne nam, Gospod, ne nam, temveč svojemu imenu daj slavo zaradi svoje dobrote, zaradi svoje zvestobe."«

Sveti oče zatem izpostavi, da je skrb za bogoslužje v prvi vrsti skrb za molitev, torej za srečanje z Gospodom. Udeležencem tečaja za zgled postavi sveto Terezijo Avilsko: papež Pavel VI. je njeno mistično izkušnjo opredelil kot »ljubezen, ki postane luč in modrost: modrost božjih in človeških stvari (prim. Homilija, 27. september 1970)«. Tudi priprava in vodenje bogoslužnih slovesnosti po besedah papeža Frančiška pomeni združevati božjo in človeško modrost. »Prva se pridobi z molitvijo, meditacijo, s kontemplacijo; druga pa izhaja iz študija, iz zavzetosti za poglabljanje, sposobnosti poslušanja.«

Da bi bili pri teh nalogah uspešni, sveti oče udeležencem tečaja svetuje, naj imajo svoj pogled uprt v ljudstvo, saj je škof njegov pastir in oče. To jim bo »pomagalo razumeti potrebe vernikov ter oblike in načine za spodbujanje njihovega sodelovanja pri bogoslužju«.

Glede na to, da je bogoslužje delo celotnega občestva, »srečanje med cerkveno doktrino in pastoralo ni nekakšna izbirna tehnika, temveč sestavni vidik bogoslužja, ki mora biti vedno utelešeno, inkulturirano in mora izražati vero Cerkve«. Veselje in trpljenje, sanje in skrbi Božjega ljudstva imajo po papeževih besedah »hermenevtično vrednost, ki je ne smemo ignorirati«.

Svoje sporočilo sveti oče sklene s citatom prvega dekana Papeškega liturgičnega inštituta benediktinskega opata Salvatoreja Marsilija iz leta 1964. Ta je »z daljnovidnostjo vabil, da bi se zavedali sporočila drugega vatikanskega koncila, v luči katerega prava pastorala ni mogoča brez bogoslužja, saj je bogoslužje vrhunec, h kateremu teži celotno delovanje Cerkve«.