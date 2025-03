Sporočilo svetega očeta udeležencem generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje

Sveti oče Frančišek je poslal iz Poliklinike Gemelli sporočilo udeležencem generalne skupščine Papeške akademije za življenje na temo »Konec sveta? Kriza, odgovornost, upanje«, ki poteka od 3. do 5. marca 2025 v Konferenčnem središču Augustinianuma v Rimu.

Papež Frančišek

Sporočilo z naslovom: Konec sveta? Kriza, odgovornost in upanje

Spoštovani akademiki, vedno mi je v veselje nagovoriti znanstvenice in znanstvenike, kakor tudi ljudi v Cerkvi, ki gojijo dialog z znanstvenim svetom. Skupaj lahko služite cilju življenja in skupnemu dobremu. In iz srca se zahvaljujem msgr. Paglii in njegovim sodelavcem za njihovo služenje Papeški akademiji za življenje.

Za letošnji občni zbor ste predlagali obravnavo vprašanja, ki ga danes imenujemo »polikriza«. Zadeva nekatere temeljne vidike vaše raziskovalne dejavnosti na področju življenja, zdravja in skrbi za. Izraz »polikriza« spominja na dramatičnost zgodovinske situacije, ki jo doživljamo, v kateri se križajo vojne, podnebne spremembe, energetski problemi, epidemije, migracijski pojavi in tehnološke inovacije. Preplet teh kritičnih vprašanj, ki hkrati posegajo v različne razsežnosti življenja, nas vodi k spraševanju o usodi sveta in našem razumevanju le-tega.

Prvi korak, ki ga moramo narediti, je, da natančneje preučimo, kakšna je naša predstava o svetu in kozmosu. Če tega ne bomo storili in če resno ne bomo analizirali globokega odpora do sprememb, tako kot posamezniki kot družba, bomo še naprej počeli to, kar smo storili z drugimi krizami, tudi s tistimi, ki so bile v zadnjem času. Pomislimo na pandemijo covida, saj smo jo tako rekoč »zapravili«. Lahko bi globlje delali na preobrazbi vesti in družbenih praks (prim. Apostolska spodbuda Laudate Deum, 36).

In še en pomemben korak je, da ne ostanemo nepremični, zasidrani v svojih gotovostih, svojih navadah in strahovih ta, da pozorno prisluhnemo prispevku znanstvenih spoznanj. Tema poslušanja je ključna. Je ena ključnih besed celotnega sinodalnega procesa, ki smo ga začeli in je zdaj v fazi izvajanja. Zato cenim, da vaš način nadaljevanja odraža ta slog. V njem vidim poskus uresničevanja tiste »družbene prerokbe«, ki se ji je posvetila tudi sinoda v vašem specifičnem kontekstu (Sklepni dokument, 47). Ob srečanju z ljudmi in njihovimi zgodbami ter ob poslušanju znanstvenih spoznanj spoznavamo, kako zelo naši parametri glede antropologije in kultur zahtevajo temeljito revizijo. Tu se je rodila tudi intuicija študijskih skupin o nekaterih temah, ki so se pojavile med sinodalnim procesom. Vem, da ste nekateri del tega in tako vrednotite delo, ki ga je Akademija za življenje opravila v zadnjih letih, delo, za katerega sem vam zelo hvaležen.

Poslušanje znanosti nam nenehno ponuja nova znanja. Če upoštevamo, kaj nam povedo o strukturi materije in evoluciji živih bitij, se pojavi veliko bolj dinamična vizija narave, kot so mislili v Newtonovem času. Naš način razumevanja »stalnega ustvarjanja« je treba predelati, zavedajoč se, da nas tehnokracija ne bo rešila (prim. Okrožnica Laudato si’, 101). Podpirati pragmatično in neoliberalno planetarno deregulacijo pomeni uveljaviti zakon najmočnejšega kot edino pravilo; in to je zakon, ki razčloveči.

Kot primer tovrstne raziskave lahko navedemo p. Teilharda de Chardina in njegovega poskusa – vsekakor delnega in nepopolnega, a drznega in navdihujočega – resnega vstopa v dialog z znanostmi in se tako vaditi v transdisciplinarnosti. Tvegana pot, zaradi katere se je vprašal: »Sprašujem se, ali ni nujno, da nekdo vrže kamen v ribnik – in na koncu celo »ubije«, da bi odprl pot«. Tako je sprožil svoje intuicije, ki so v središče postavile kategorijo razmerja in soodvisnosti med vsemi stvarmi in homo sapiensa postavile v tesno povezavo s celotnim sistemom živih bitij.

Ti načini razlage sveta in njegovega razvoja z novimi načini odnosov, ki jim ustrezajo, nam lahko dajo znamenja upanja, ki jih iščemo kot romarji v tem jubilejnem letu (prim. Bula Spes non confundit, 7). Upanje je temeljna drža, ki nas podpira na naši poti. Ta ni v resigniranem čakanju, ampak v navdušenem seganju proti resničnemu življenju, ki vodi daleč preko ozkega okvira posameznika. Kot nas je opomnil papež Benedikt XVI., je upanje »v bivanjski povezanosti z 'ljudstvom' in se lahko za vsakega posameznika uresniči le v tem 'mi'« (okrožnica Spe salvi, 14).

Tudi za to skupnostno razsežnost upanja smo v soočenju s kompleksno in planetarno krizo pozvani, da izboljšamo orodja, ki imajo globalni doseg. Žal opažamo vse večjo nepomembnost mednarodnih organizacij, ki jih spodkopavajo tudi kratkovidni odnosi, ki skrbijo za zaščito partikularnih in nacionalnih interesov. Vendar si moramo še naprej odločno prizadevati za »učinkovitejše svetovne organizacije, obdarjene z avtoriteto, da zagotovijo globalno skupno dobro, izkoreninjenje lakote in revščine ter zanesljivo obrambo temeljnih človekovih pravic« (Okrožnica Fratelli tutti, 172). Na ta način se spodbuja multilateralizem, ki ni odvisen od spreminjajočih se političnih okoliščin ali interesov peščice in ima stabilno učinkovitost (prim. Apostolska spodbuda Laudate Deum, 35). To je nujna naloga, ki zadeva vse človeštvo.

Ta obsežni scenarij vzgibov in ciljev je tudi obzorje vašega zasedanja in vašega dela, dragi člani Akademije za življenje. Izročam vas priprošnji Marije, Sedeža modrosti in Matere upanja, »da kot romarsko ljudstvo, ljudstvo življenja in za življenje, z zaupanjem hodimo proti 'novemu nebu in novi zemlji' (Raz 21,1)« (Sveti Janez Pavel II., Okrožnica Evangelium vitae, 105).

Vsem vam in za vaše delu iz srca podeljujem svoj blagoslov.

Rim, iz Poliklinike Gemelli, 26. februar 2025.

Frančišek