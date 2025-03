S Trga svetega Petra »objem« za papeža Frančiška

V nedeljo, 23. marca 2025, so številni romarji na Trgu sv. Petra doživeli prijetno presenečenje, ko so na velikih zaslonih ob 12. uri zagledali papeža Frančiška, ki je z balkona poliklinike Gemelli pozdravil in blagoslovil okoli tri tisoč ljudi, zbranih pred bolnišnico. Nekateri izmed njih so za Vatican News podelili svoje vtise in izrazili želje za svetega očeta.

Vatican News

Pričakovanje, ki se je končno uresničilo

Duhovnik Natale Centineo iz Palerma na Siciliji je dejal, da se je v nedeljo uresničila želja, ki so jo mnogi že dalj časa nosili v srcu. »Zelo nas je skrbelo za papeževo zdravje, neprestano smo molili, organizirali bdenja, evharistična bogoslužja in adoracije,« je poudaril in dodal, da je Gospod »resnično uslišal krik vesoljne Cerkve, ki se je na vseh koncih sveta povezala v prošnji za ozdravljenje svetega očeta«.

S srcem, polnim upanja, čakamo, da se pojavi med nami

Francesco Pozzuoli, 46-letni skavtski voditelj, ki je na romanje v Rim spremljal veliko skupino mladih iz Caserte, pa je povedal, da sicer pogrešajo svetega očeta, ki se pojavi na oknu apostolske palače, vendar pa so zelo veseli, da je zapustil bolnišnico. »Papež Frančišek je edinstven in neponovljiv. Presrečni smo in s srcem, polnim upanja, čakamo, da se vrne domov in se ponovno pojavi med nami«.

Gospa Orestina Gerbotto, ki se je udeležila romanja škofije Cuneo, pa pravi, da se papežu zahvaljuje »za vse, kar je storil, saj je morda edini, ki resnično verjame v mir. Želimo mu veliko zdravja in da bi nas še naprej vodil s svojo močjo in s svojo ponižnostjo,« je sklenila svojo podelitev.

Lep zaključek romanja

Silvia Labarile, ki je v Rim prišla v organizaciji salezijanskega oratorija iz Genove, je dejala, da ni pričakovala »tako velikega presenečenja. Po njenih besedah je bil papežev blagoslov najlepši zaključek njihovega romanja, katerega se je udeležilo 150 mladih, učiteljev in duhovnikov.

Sveti Duh dela čudovite reči

Po besedah sestre Annalise Colli iz reda najmanjših frančiškank Srca Jezusovega, ki je prišla na Trg svetega Petra s sosestrami z vsega sveta, je bila nedelja »izreden dan«. Tudi one so papeža Frančiška spremljale z molitvijo, »tako kot velika večina kristjanov po vsem svetu«. Ob novici o njegovi vrnitvi v Vatikan so bile globoko ganjene, zelo vesele in presenečene. »Sveti Duh nam vedno znova podarja čudovite reči in današnja podoba bo ostala v naših srcih,« je dodala s. Annalisa, ki se svetemu očetu zahvaljuje za »njegov nauk, ki je vedno poln svetlobe. Vsak dan nas spodbuja, naj živimo z večjo ljubeznijo in predanostjo, hvaležne smo za vse, kar nam predaja s svojimi besedami in s svojim zgledom,« je še dejala redovnica.

Angela Celozzi iz Torina je povedala, da je »čudovito videti svetega očeta« ter obljubila, da bo še naprej molila za njegovo zdravje. Ne predstavlja si, »da bi izgubili papeža Frančiška, saj je preveč pomemben za nas vse,« je poudarila.

»Dobrodošlica« sosedov

Sveti oče je iz bolnišnice najprej odšel do bazilike sv. Marije Velike, kjer je kardinalu Makrickasu izročil šopek, ki ga je prejel od gospe Carmele, s prošnjo, naj ga položi na oltar k Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva. Zatem je odšel proti Vatikanu, kjer so ga v bližini vhoda pričakali nekateri stanovalci iz bližnjih blokov. Med njimi je bila tudi Stefania, ki je dejala, da je bilo to najmanj, kar so lahko storili, saj so papeža v teh dneh zelo pogrešali. »Svet resnično potrebuje takšnega papeža. On je posebna oseba,« je prepričana. Papeževa soseda si želi, da bi tudi v času okrevanja v Domu svete Marte še naprej vsi molili zanj, da bi čim bolje in čim prej okreval.