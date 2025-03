Po petkovi kratkotrajni dihalni stiski noč za papeža minila mirno

Tiskovni urad Svetega sedeža je v soboto, 1. marca 2025, ob 8.30 sporočil, da je za papeža Frančiška pretekla noč »minila mirno« ter da počiva.

V sporočilu za javnost, ki ga je Vatikan objavil v petek zvečer, pa je bilo zapisano, da je sveti oče dopoldan nadaljeval z respiratorno fizioterapijo, nekaj časa je preživel tudi v molitvi v kapeli ter prejel evharistijo. Popoldan je doživel kratkotrajno dihalno stisko, ki je privedla do »bruhanja z vdihavanjem in nenadnega poslabšanja dihalne slike«. Papeža so »nemudoma aspirirali in začeli neinvazivno mehansko predihavanje. Sveti oče je bil ves čas buden in priseben ter je sodeloval pri terapevtskih postopkih. Prognoza zato ostaja še vedno zadržana«.