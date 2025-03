Papežu izrazili bližino tudi nogometni zvezdniki: V tej bitki niste sami

Nekateri nogometni zvezdniki so v preteklih dneh svetemu očetu izrazili svojo bližino prek video posnetkov, ki so jih objavili na Instragramovem profilu »Tekma za mir«: gre za športno pobudo, ki podpira programe mednarodne organizacije papeškega prava Scholas Occurentes.

Vatican News

Brazilski nogometaš Neymar je papežu Frančišku dejal: »Tukaj sem, da ti v tem trenutku zaželim veliko moči in ti z veliko naklonjenostjo pošiljam velik objem ter tudi svoje molitve; naj bo Bog s teboj«. Naslednje sporočilo pa se je glasilo: »Dragi papež, sem Ivan Rakitić, želel sem vam poslati sporočilo velike spodbude in moči. Vedite, da v tej bitki niste sami.«

Izbrano 15/11/2022 Papež igralcem Tekme za mir: Sejati semena miru in prijateljstva Približno dvesto nogometašev je pred včerajšnjo Tekmo za mir, ki je zvečer potekala na rimskem olimpijskem stadionu, prejelo blagoslov papeža Frančiška. Spodbudil jih je k ...

Sporočilo tudi iz ekipe, za katero navija papež

Sporočilo so svetemu očetu poslali tudi člani argentinskega kluba San Lorenzo, za katerega navija. »Dragi papež Frančišek, od tu, iz vašega doma, iz vašega kluba, iz vašega ljubljenega San Lorenza, vam pošiljamo močan objem. Želimo vam čimprejšnje okrevanje in vas pričakujemo tukaj, takoj ko bo to mogoče,« je dejal Iker Muniain, kapetan ekipe. Ciro Ferrara, trener in nekdanji italijanski nogometaš, pa je papeža spodbudil s citatom svetega Avguština: »Tiste, ki ljubijo mir, je treba pohvaliti, tistih, ki ga sovražijo, pa ne smemo izzivati z grajanjem. Tisti, ki resnično ljubijo mir, ljubijo tudi sovražnike miru.« Pobudi so se pridružili tudi Andrea Pirlo, Sebastian Frey, Pibe Valderrama, Cristian Zaccardo, Shota Arveladze, Ricardo Lopez in Claudio Tapia, predsednik Argentinske nogometne zveze (AFA), ter mnogi drugi.

»Tekma za mir« je medverska in dobrodelna pobuda, ki je nastala na papeževo željo z namenom, da bi skupaj z nogometnimi zvezdniki spodbujali vrednote miru in bratstva. Prvič so jo izvedli leta 2014, drugič leta 2016, nazadnje pa leta 2022: skupno je sodelovalo več kot 150 športnikov. Ta dogodek prispeva k podpori različnih programov organizacije Scholas Occurrentes, ki spodbuja vzgojo in izobraževanje ter socialno vključenost.