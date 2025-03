Papeži in prostovoljstvo. Šola življenja, ki uči zastonjskosti

V Rimu 8. in 9. marca 2025 poteka jubilej prostovoljcev, katerega se udeležujejo številni člani neprofitnih in nevladnih organizacij ter socialni delavci z vsega sveta. Ob tej priložnosti predstavljamo nekatera razmišljanja zadnjih treh Petrovih naslednikov o prostovoljstvu.

Šola življenja

Človek je v polnosti uresničen samo, če ljubi in se daruje drugim. To je bilo središče sporočila papeža Janeza Pavla II. ob mednarodnem letu prostovoljstva, ki ga je leta 2001 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Z ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bratov krščanstvo uresničuje vso svojo osvobajajočo in odrešujočo moč. Dejavna ljubezen je najbolj zgovorna oblika evangelizacije, saj z odgovarjanjem na telesne potrebe ljudem razodeva ljubezen Boga, ki je skrben in oče ter se vedno zavzema za vsakega posameznika. Ne gre samo za zadovoljevanje materialnih potreb bližnjega, kot so lakota, žeja, pomanjkanje nastanitev, zdravstvena oskrba, ampak za to, da bi ga privedli do tega, da bi osebno izkusil Božjo ljubezen. S prostovoljstvom kristjan postane priča te božje ljubezni; oznanja jo in uresničuje s pogumnimi in preroškimi dejanji. Ni dovolj priti naproti tistim, ki se nahajajo v materialnih težavah; hkrati se je potrebno odzvati na njihovo hrepenenje po vrednotah in globokih odgovorih. Pomembna je vrsta ponujene pomoči, še bolj pa srčnost, s katero jo nudimo. Ne glede na to, ali gre za male projekte ali velike dogodke, je prostovoljstvo poklicano, da v vsakem primeru postane šola življenja, zlasti za mlade; da jih pomaga vzgajati za kulturo solidarnosti in sprejemanja, ki je odprta za zastonjsko podaritev samega sebe.

Ljubiti z Bogom

Papež Benedikt XVI. pa je na srečanju s prostovoljci med svojim apostolskim potovanjem v Avstriji leta 2007 dejal, da delovanje na področju prostovoljstva predstavlja »odmev hvaležnosti in posredovanje prejete ljubezni«.

»Bog hoče ljudi, ki ljubijo z Njim,« je v 14. stoletju dejal teolog Duns Scot. Če gledamo s tega vidika, je zastonjsko udejstvovanje zelo povezano z Milostjo. Kultura, ki hoče vse prešteti in vse plačati, ki odnose med ljudmi postavlja v nekakšen utesnjujoč oklep pravic in dolžnosti, s pomočjo številnih prostovoljcev doživlja, da je življenje samo po sebi nezaslužen dar. Naj bodo razlogi in načini prostovoljnega dela še tako različni, raznovrstni ali celo protislovni, je navsezadnje v temelju vseh ta globoka skupna značilnost, ki izvira iz »zastonjskosti«. Življenje smo zastonjsko prejeli od svojega Stvarnika; zastonjsko smo bili osvobojeni slepe poti greha in zla; zastonjsko nam je bil podarjen Duh s svojimi raznovrstnimi darovi.

Izstopiti, da bi srečali drugega

Tudi papež Frančišek je v času svojega pontifikata večkrat spregovoril o pomenu in vrednosti prostovoljstva. Na srečanju s člani Zveze krščanskih organizacij za mednarodno prostovoljno delo (FOCSIV) je poudaril, da biti prostovoljec pomeni predvsem »iti ven« oz. izstopiti, da bi srečali drugega.

Prostovoljstvo. To je ena najlepših stvari. Vsakdo se namreč svobodno odloči za to pot, ki je pot izhoda drugemu naproti; pot izhoda z iztegnjeno roko; pot izhoda, da bi poskrbel za druge. Potrebno je nekaj narediti. Lahko ostanem doma, mirno sedim, gledam televizijo ali počnem druge stvari ... Ne, jaz se potrudim, da grem ven. Prostovoljstvo je napor, da grem ven, da bi pomagal drugim. Ne obstaja prostovoljstvo za mizo in ni prostovoljstva ob televiziji, ne. Prostovoljstvo je vedno v izhodu, z odprtim srcem, z iztegnjeno roko, z nogami, pripravljenimi na odhod. Iti ven, da bi se srečali, ter iti ven, da bi dajali.

Izstopiti, da bi srečali drugega prek daru, je v družbi, ki zaradi vojn doživlja globoke rane, hvalnica bratstvu. Je kot zvok jobela, zlasti v tem jubileju upanja.