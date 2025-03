Papeževo zdravstveno stanje se izboljšuje

Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se v polikliniki Gemelli zdravi od 14. februarja, ostaja stabilno, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža v ponedeljek, 10. marca, zvečer. Zadnje preiskave kažejo na izboljšanje.

Tudi zadnja noč s ponedeljka na torek je za papeža minila mirno. Tako včeraj kot danes je sveti oče prek neposrednega prenosa spremljal duhovne vaje v dvorani Pavla VI. – meditacije so dopoldne in popoldne. Sveti oče vsak dan prejme tudi evharistijo ter čas nameni molitvi in počitku.

Izboljšanje papeževega zdravstvenega stanja je bilo vidno že prejšnje dni, kar potrjujejo tudi zadnje krvne preiskave in klinična objektivnost ter papežev dober odziv na farmakološko zdravljenje. Vendar pa bo sveti oče zaradi kompleksne klinične slike moral še nekaj dni nadaljevati farmakološko zdravljenje v bolnišničnem okolju.