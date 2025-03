Papeževo zdravljenje v Polikliniki Gemelli kaže postopno rahlo izboljšanje

Klinična stanja kažejo papežev dober odziv na terapijo. Prognoza ostaja zadržana. Danes zjutraj je papež Frančišek molil v kapeli, popoldan pa je izmenjeval počitek in delovne aktivnosti. To je povzetek izjave za novinarje v soboto, 8. marca 2025, zvečer.

Tiskovni urad Svetega sedeža

Klinično stanje svetega očeta je v zadnjih dneh ostalo stabilno in posledično kaže dober odziv na terapijo. Zato je zabeleženo postopno, rahlo izboljšanje. Sveti oče je kot doslej brez vročine. Izmenjava plinov se je izboljšala. Krvni testi in popolna krvna slika so stabilni. Da bi te začetne izboljšave lahko beležili tudi v prihodnjih dneh, zdravniki napoved preudarno zadržujejo. Danes zjutraj se je sveti oče po prejemu evharistije zbral v molitvi v kapeli svojega zasebnega stanovanja, popoldan pa je počitek izmenjeval z delovnimi aktivnostmi.

Kot je bilo načrtovano, papež po oksigenaciji z visokim pretokom kisika z nosnimi kanilami podnevi preide na neinvazivno mehansko ventilacijo ponoči. Papež bo duhovne vaje, ki se začenjajo jutri, spremljal v duhovnem občestvu z Rimsko kurijo. Papeževo besedilo za opoldansko molitev bo objavljeno kot zadnje nedelje. Zdravniški bilten morda jutri ne bo izšel, glede na stabilnost klinične slike, a bo Vatikanski tiskovni urad vseeno posredoval informacije novinarjem.