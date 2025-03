Papeževo sporočilo za letošnjo Kampanjo bratstva v Braziliji: Bratstvo in celostna ekologija

Papež Frančišek je na god Lurške Matere Božje, 11. februarja 2025, poslal sporočilo za začetek Kampanje bratstva, ki jo Brazilska škofovska konferenca organizira že več 60 let, tokrat poteka pod naslovom »Bratstvo in celostna ekologija«.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre iz Brazilije, s tem dnevom posta, pokore in molitve začenjamo postni čas jubilejnega leta Božjega učlovečenja. Ob tej priložnosti bi rad izrazil svojo bližino Cerkvi, ki roma v tem narodu in pohvalil svoje brate iz Nacionalne škofovske konference Brazilije za pobudo akcije bratstva, ki se ponavlja že več kot 60 let in ima letos za temo »Bratstvo in celostna ekologija« in za geslo odlomek iz Svetega pisma, v katerem je Bog, ko je razmišljal o delu stvarjenja, videl, da je vse prav dobro (prim. 1 Mz 1,31).

Z akcijo bratstva brazilski škofje vabijo vse Brazilce, da v postnem času stopijo na pot spreobrnjenja, ki temelji na okrožnici Laudato si’, ki sem jo izdal pred skoraj 10 leti, 24. maja 2015, in ki sem jo čutil potrebo dopolniti z apostolsko spodbudo Laudate Deum z dne 4. oktobra 2023.

V teh dokumentih sem želel opozoriti vse človeštvo na nujnost nujne spremembe odnosa do okolja, pri čemer sem spomnil, da je trenutna »ekološka kriza poziv k globokemu notranjemu spreobrnjenju« (Laudato si’, št. 217). V tem smislu je že moj predhodnik, častitljivega spomina, sveti Janez Pavel II., opozarjal, da je »potrebno […] spodbujati in podpirati 'ekološko spreobrnjenje', ki [...] je naredilo človeštvo bolj občutljivo« (Avdienca, 17. januar 2001, na temo skrbi za naš skupni dom).

Zato pohvalim prizadevanja škofovske konference, da ponovno predlaga temo ekologije kot obzorja, skupaj z upanjem na osebno spreobrnjenje vsakega vernika h Kristusu. Naj vsi s posebno pomočjo Božje milosti v tem jubilejnem času spremenimo svoja prepričanja in običaje, da bi si narava oddahnila od našega pohlepnega raziskovanja.

Tema letošnje Kampanje bratstva izraža tudi pripravljenost Cerkve v Braziliji, da prispeva, da bi se med COP 30 prihodnjega novembra, ki bo potekal v Belém do Pará, v osrčju ljubljene Amazonije, narodi in mednarodne organizacije lahko učinkovito zavzeli za prakse, ki pomagajo premagati podnebno krizo in ohraniti čudovito delo Stvarstva, ki nam ga je Bog zaupal in ki smo ga dolžni prenesti na prihodnje generacije.

Upam, da bo ta postna pot obrodila veliko sadov in nas vse napolnila z upanjem, katerega romarji smo v tem jubileju. Upam, da bo Kampanja bratstva znova močna pomoč ljudem in skupnostim v tej ljubljeni državi v procesu spreobrnjenja k evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa in konkretne zavezanosti Celostni ekologiji.

Izročam te želje v varstvo Naše Gospe Aparecide ter iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov vsem sinovom in hčeram ljubljenega brazilskega naroda, še posebej tistim, ki so predani skrbi za naš skupni dom, in jih prosim, naj še naprej molijo zame.

Rim, Sveti Janez Lateranski, 11. februarja 2025,

na bogoslužni spomin Lurške Matere Božje.