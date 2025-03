Posledice potresa v Mandalayu v osrednjem delu Mjanmara.

PAPEŽ

Papežev sožalni telegram za žrtve potresa v jugovzhodni Aziji

Objavljamo sožalni telegram svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, za žrtve potresa v jugovzhodni Aziji, zlasti v Mjanmaru in na Tajskem in je bil v imenu svetega očeta Frančiška poslan v petek, 28. marca 2025, cerkvenim in civilnim oblastem obeh držav.

Globoko užaloščen zaradi izgube življenj in velikega pustošenja, ki ga je povzročil potres v jugovzhodni Aziji, posebej v Mjanmaru in Tajskem, njegova svetost papež Frančišek moli za duše pokojnih in zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Njegova svetost prav tako moli, da bo osebje za nujno pomoč pri oskrbi poškodovanih in razseljenih podprto z božanskim darom moči in vztrajnosti. Kardinal Pietro Parolin,

državni tajnik.