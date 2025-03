Papežev sožalni telegram ob obsežnih požarih v Koreji

V petek, 28. marca 2025, je bil poslan telegram papeža Frančiška, pod katerim je podpisan kardinal državni tajnik Pietro Parolin, lokalnim cerkvenim in civilnim oblastem zaradi požarov v Koreji.

Njegova svetost papež Frančišek je globoko zaskrbljen zaradi ogroženosti življenja in škode, ki jo povzročajo obsežni požari v različnih delih Koreje. Izroča duše pokojnih ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki objokujejo njihovo izgubo. Njegova svetost prav tako moli za poškodovane ter za pomoč gasilcem in drugemu osebju za nujno pomoč. Na vse kliče božanske blagoslove tolažbe, ozdravljenja in moči.

Kardinal Pietro Parolin,

državni tajnik.