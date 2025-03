Papež iz Poliklinike Gemelli: Počutim, kot da me »nosi« in podpira vse Božje ljudstvo

Rad bi se vam zahvalil za molitve, ki prihajajo h Gospodu iz srca mnogih vernikov iz mnogih delov sveta ... počutim, kot da me »nosi« in podpira vse Božje ljudstvo. Hvala vsem!

Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v Polikliniki Gemelli zaradi kompliciranega vnetja dihal, je pripravil nagovor za opoldansko molitev Angel Gospodov na današnjo 8. nedeljo med letom. Sveti oče se je med drugim »zahvalil za molitve, ki prihajajo h Gospodu iz srca mnogih vernikov iz mnogih delov sveta. Čutim vso vašo naklonjenost in vašo bližino in v tem posebnem trenutku se počutim, kot da me 'nosi' in podpira vse Božje ljudstvo. Hvala vsem!«

Opoldanski nagovor za 8. nedeljo med letom

Dragi bratje in sestre, v evangeliju te nedelje (Lk 6,39-45) nas Jezus spodbuja k razmišljanju o dveh od petih čutov: o vidu in okusu.

Glede vida nas prosi, naj urimo oči, da bodo dobro opazovale svet in z ljubeznijo sodile druge. Pravi: »Najprej vzemi bruno iz svojega očesa, potem boš videl, kako odstraniti iver iz očesa svojega brata« (v. 42). Samo s tem pogledom skrbi, ne obsojanja, je lahko bratsko popravljanje krepost. Ker če ni bratsko, ni popravljanje!

Glede okusa nas Jezus spominja, da se »vsako drevo pozna po sadu« (v. 44). In sadovi, ki prihajajo iz človeka, so na primer njegove besede, ki zorijo na njegovih ustnicah, tako da »njegova usta govorijo to, kar kipi iz srca« (v. 45). Slabi sadovi so nasilne, lažne, prostaške besede. Dobre prave in iskrene besede pa dajejo okus našim pogovorom.

Tako se lahko vprašamo: kako gledam na druge ljudi, ki so moji bratje in sestre? In kako se počutim, ko me gledajo? So moje besede dobrega okusa ali so polne grenkobe in nečimrnosti?

Papež Frančišek: V svojem srcu čutim »blagoslov«

Sestre in bratje, te misli vam ponovno pošiljam iz bolnišnice, kjer sem, kot veste, že več dni v spremstvu zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki se jim zahvaljujem za pozornost, s katero skrbijo zame. V svojem srcu čutim »blagoslov«, ki se skriva v krhkosti, saj se prav v teh trenutkih naučimo še bolj zaupati v Gospoda. Obenem se zahvaljujem Bogu, ker mi daje možnost, da sem na telesu in duhu deležen stanja tolikih bolnikov in trpečih ljudi.

Papeževa zahvala za molitve

Rad bi se vam zahvalil za molitve, ki prihajajo h Gospodu iz srca mnogih vernikov iz mnogih delov sveta. Čutim vso vašo naklonjenost in vašo bližino in v tem posebnem trenutku se počutim, kot da me »nosi« in podpira vse Božje ljudstvo. Hvala vsem!

Papeževa molitev za mir

Tudi jaz molim za vas. In predvsem molim za mir. Od tu se zdi vojna še bolj absurdna. Molimo za trpečo Ukrajino, za Palestino, Izrael, Libanon, Mjanmar, Sudan, Kivu.

Z zaupanjem se izročimo naši Materi Mariji. Lepo nedeljo želim in nasvidenje.