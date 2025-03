Papežev molitveni namen za marec 2025: Za družine v stiski

V mesecu marcu 2025 molimo po papeževem namenu, da bi lahko razbite družine s pomočjo odpuščanja pozdravile svoje rane in bi odkrile tudi v svoji različnosti bogastvo drug drugega.

Papež Frančišek

Vsi sanjamo o lepi, popolni družini. Popolne družine ne obstajajo.

---

Papežev molitveni namen

Za družine v stiski

---

Vsaka družina ima svoje težave, pa tudi trenutke velikega veselja. V družini, ima vsaka oseba vrednost zato, ker je drugačna od drugih. Vsaka oseba je namreč edinstvena. Različnost pa lahko povzroči spore in boleče rane.

Najboljše zdravilo za zdravljenje bolečin ranjene družine je odpuščanje. Odpustiti pomeni dati drugo priložnost. To Bog z nami nenehno počne. Božja potrpežljivost je neskončna: odpusti nam, nas dvigne, omogoči nam začeti znova. Odpuščanje vedno prenavlja družino in ji omogoči gledati naprej z upanjem. Tudi ko ni mogoč »srečen konec«, ki bi ga hoteli, nam Božja milost da moč, da odpustimo in prinaša mir, saj nas osvobaja žalosti in še zlasti zagrenjenosti.

Molimo, da bi lahko razbite družine s pomočjo odpuščanja pozdravile svoje rane in bi odkrile tudi v svoji različnosti bogastvo drug drugega.