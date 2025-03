Papež spoveduje med SDM v Lizboni (Vatican Media)

PAPEŽ

Papež spovednikom: Bodite možje molitve. Mir se rodi iz usmiljenja

Sveti oče je udeležencem 35. tečaja o foro interno, ki ga vsako leto organizira Apostolska penitenciarija, in je tokrat potekal od 24. do 28. marca 2025, poslal sporočilo. V njem je spovednike povabil, naj bodo »možje molitve« ter spomnil, da prenova src izvira iz sprave z Bogom in odpira za nove bratske odnose.

Vatican News Uvodoma papež Frančišek spomni, da tokratni tečaj »poteka v postnem času svetega leta 2025: času spreobrnjenja, pokore in sprejemanja Božjega usmiljenja«. Po njegovih besedah je »obhajanje usmiljenja, zlasti z romarji ob jubileju, privilegij: Bog nas je po svoji milosti napravil za služabnike usmiljenja; gre za dar, ki ga sprejemamo, ker smo bili in smo mi prvi deležni njegovega usmiljenja,« poudari sveti oče in nadaljuje: »Dragi bratje, spodbujam vas, da bodite možje molitve, kajti v molitvi je ukoreninjeno vaše delovanje služenja, s katerim podaljšujete delo Jezusa, ki še naprej in vedno ponavlja: "Tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več." (Jn 8,11)« Nadalje papež Frančišek zaželi, da bi mogla v jubilejnem letu v vsej Cerkvi odmevati »ta osvobajajoča Gospodova beseda za prenovo src, ki izvira iz sprave z Bogom in odpira za nove bratske odnose. Tudi tako želeni mir se rodi iz usmiljenja, kakor upanje, ki ne razočara«. Ob koncu sporočila se sveti oče spovednikom zahvali za njihovo »nepogrešljivo zakramentalno služenje« ter jim zaželi, naj jih Marija ohranja v Kristusovi ljubezni in potrpežljivosti.