Papež romarjem upanja iz Češke: Nikoli izgubiti zaupanja, biti pričevalci upanja

Približno dva tisoč romarjev upanja iz Češke se od 28. do 30. marca 2025 udeležuje jubilejnega romanja k svetim vratom bazilike svetega Petra, ki ga je na nacionalni ravni organizirala Češka škofovska konferenca. Papež: Bodimo pričevalci vere in upanja v svetu, ki ju zelo potrebuje.

Vatican News

Sveti oče se na češke škofe, duhovnike in vse udeležence romanja obrača s sporočilom ter jih spodbuja, naj pri svojem prizadevanju v veri nikoli ne izgubijo zaupanja v Gospoda, ki bo pomnožil njihov trud in poskrbel za obilne sadove. Povabi jih, naj so pričevalci vere in upanja, saj ju današnji svet zelo potrebuje.

»Želel bi biti osebno z vami, da bi lahko podelili ta trenutek vere in občestva, a se vam pridružujem duhovno ter se vam iz srca zahvaljujem za vaše molitve,« zapiše papež Frančišek, ki od nedelje okreva v Domu svete Marte.

»Vaša pot je konkretno znamenje želje, da bi obnovili vero, potrdili vez s Petrovim naslednikom in z veseljem izpovedali svojo pripadnost Gospodu, ki vedno hodi z nami, nas v preizkušnjah podpira in kliče, naj smo priče njegovega miru in njegove ljubezni. On je zvest svojim obljubam, zato upanje nikoli ne razočara (prim. Rim 5,5; Bula Spes non confundit),« se papež obrača na češke vernike.

»Vaša pot vere je del bogatega krščanskega izročila vaše dežele, ki jo razsvetljuje pričevanje svetega Adalberta, svetih Cirila in Metoda ter mnogih drugih svetnikov. S pogumom in potrpežljivostjo so prinašali luč evangelija tudi na kraje, kjer se je to zdelo nemogoče. Njihov zgled nas uči, da krščansko poslanstvo ne temelji na vidnih rezultatih, ampak na zvestobi Bogu. Tudi mi smo poklicani z zaupanjem oznanjati evangelij, ne da bi se bali težav in ovir. Sveti Pavel nas spominja: “Jaz sem zasadil, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast” (1 Kor 3,6). Naša naloga je zasaditi in zalivati z ljubeznijo in vztrajnostjo, ne da bi izgubili pogum.«

»Bog od nas zahteva, da darujemo tisto malo, kar smo in kar imamo. Pomislimo na tistih pet hlebov kruha in dve ribi: v Jezusovih rokah so postali obilna hrana za veliko množico (prim. Mt 14,13-21). Tako se zgodi tudi z našim prizadevanjem v veri: če ga z velikodušnim srcem zaupamo Gospodu, ga bo On pomnožil in poskrbel, da bo rodilo obilne sadove na načine, ki si jih sploh ne moremo predstavljamo. Zato ne smemo nikoli izgubiti zaupanja. Bog deluje tudi takrat, ko ne vidimo takojšnjih učinkov. To nas uči tudi zgodovina naših svetnikov: pomislimo na vztrajnost Janeza Nepomuka in mnogih drugih pričevalcev vere v vaših deželi. Njihova življenja nam kažejo, da tisti, ki zaupa v Boga, ni nikoli zapuščen, tudi v trenutkih preizkušnje kot je preganjanje.«

Sveti oče češke vernike spodbuja, naj kot pastirji in ljudstvo hodijo skupaj po tej lepi poti vere. »Podpirajmo drug drugega in s svojim življenjem bodimo pričevalci vere in upanja v svetu, ki ju zelo potrebuje, tudi v Evropi. Naša vera ni le za nas, ampak je dar, ki ga je treba z veseljem deliti.«

»Vaše romanje izročam Devici Mariji, Materi upanja, da bi se okrepili v veri, upanju in ljubezni. Iz srca blagoslavljam vse vas in vaše ljudstvo. Vas pa prosim, da molite zame,« sklene papež Frančišek.

Jubilejno romanje začeli na grobu sv. Cirila

Nacionalno romanje Cerkve na Češkem se je začelo v petek, 28. marca, z molitvijo na grobu svetega Cirila v rimski baziliki svetega Klemena, kjer so se češki verniki spomnili začetka svoje krščanske vere, ki sta jo med slovanske narode prinesla sveta Ciril in Metod. Sveto mašo so dopoldne obhajali v lateranski baziliki, zvečer pa je potekal križeva pot v baziliki svetega Pavla izven obzidja.

V soboto popoldne je v baziliki svetega Petra mašo daroval kardinal Dominik Duka, na začetku katere je papeževo sporočilo češkim romarjem upanja prebral kardinal Michael Czerny, prefekt Dikasterija za celostni človeški razvoj.

Romanje se bo sklenilo v nedeljo, 30. marca, s sveto mašo v baziliki Marije Velike, ki jo bo daroval predsednik Češke škofovske konference msgr. Jan Graubner.