Papež prevarani ženi: Ljubezen lahko zaceli vsako rano in ponovno oživi zakon

V marčevski številki revije »Trg svetega Petra«, ki jo izdaja vatikanska bazilika, papež Frančišek odgovarja na pismo Catie, ki jo mož vara. »Ni lahko odpustiti, še posebej, če smo bili prevarani v ljubezni, izdani v besedah in zaupanju. Ljubezen v zakonu je treba vedno izboljševati,« pravi papež, ki je svoj odgovor pripravil pred svojo hospitalizacijo.

Vatican News

Catia svetemu očetu zaupa svojo bolečino ranjene in ponižane žene, ki jo mož že dlje časa vara. Sprašuje: »Kako naj najdem moč, da mu vse to odpustim? Kako naj spet verjamem njegovim besedam? Kako naj iz svojega srca preženem spomin na vse, kar je počel z drugo žensko, celo v najinem domu?« Dodaja: »Počutim se izgubljeno in zapuščeno, čeprav v srcu čutim, da ga še vedno zelo ljubim. Želela bi samo znamenje, nekaj, kar bi mi dalo razumeti, da je prav odpustiti, kar je neodpustljivo, da nisem izgubila svojega dostojanstva in da je Bog ob meni in me podpira.«

Ni lahko odpustiti

»Draga Catia,« odgovarja papež Frančišek, »ni lahko odpustiti, še posebej, če smo prevarani v ljubezni, besedah, zaupanju. Jezus nas v evangeliju poziva, naj vedno odpuščamo, kot beremo v Matejevem evangeliju (Mt 18,21-35). Bog nam vedno odpušča in želi, da tudi mi storimo enako.« Izpostavi posinodalno apostolsko spodbudo Amoris laetitia, v kateri je v četrtem poglavju zapisal, da ljubezen presega pravičnost in se preliva v zastonjskost, saj smo zastonj prejeli in zato zastonj dajajmo (prim. Mt 10,8).

»Vendar je vsaka zgodba vedno posebna, drugačna, edinstvena. Odpuščanje je svobodno, osebno dejanje, ki črpa moč iz Božjega duha, milosti in ljubezni.« Catiino vprašanje pa – dodaja papež – »nas v bistvu vodi k spoznanju, da je vprašanje odpuščanja, ki je, ponavljam, vedno dar ter osebno in človeško dejstvo, prav tako ločeno od pozitivne dinamike zakonske zgodbe«.

»Ti vidiki se lahko med seboj prepletajo (eden je dober za drugega in obratno), vendar moramo biti pozorni tudi na osebno pot odpuščanja, ki zaceli rane in odpravi vse zamere in obsojanje življenja drugega, upoštevajoč zakonsko preverjanje skupnega življenja v ljubezni in resnici, ki ima svojo avtonomijo, neodvisno od sposobnosti odpuščanja.« Papež pri tem navede odlomek iz šestega poglavja Amoris laetitia: »V nekaterih primerih zahteva uveljavljanje lastnega dostojanstva in koristi otrok to, da postavimo jasno mejo pretiranim zahtevam drugega, veliki krivici, nasilju ali pomanjkanju spoštovanja, ki je postalo že stalnica. Treba je priznati, da so primeri, v katerih je ločitev neizogibna. Včasih lahko postane moralno nujna, če gre za to, da slabotnejšega zakonca ali majhne otroke zavarujemo pred hujšimi poškodbami, ki jih povzroča nadutost in nasilje, poniževanje in izkoriščanje, zanemarjanje in ravnodušnost« (Amoris laetitia, 241).

Prav je odpustiti, a ni edino

Na Catiino trditev, da išče znamenje, da je prav odpustiti neodpustljivo, sveti oče odvrne: »Da, prav je, a ni edina stvar, ki jo je treba storiti.« Povabi jo, naj si prebere četrto poglavje posinodalne apostolske spodbude Amoris laetitia, ki ima naslov Ljubezen v zakonu. »Ljubezen v zakonu je treba vedno izboljševati in pri tem zreti v Jezusa, v Marijo, pogledati himno ljubezni svetega Pavla. Če je ljubezen, je ta ljubezen sposobna potrpeti, zakrpati, popraviti.«

Papež predlaga nekaj konkretnih korakov: »V tem iskanju resnične ljubezni s potrpežljivostjo, ljubeznivostjo, dobrohotnostjo, vzajemnostjo, Catia, lahko moža prosite, da se skupaj podata na pot spremljanja, na primer nekaj srečanj s krščanskim parom, ki se posveča podpori ranjenih parov, kjer boste lahko podelili življenjske izkušnje, težave, odpuščanje, spravo. V župnijah so pari, ki opravljajo to službo, včasih s posebnim strokovnim znanjem (psihološko svetovanje ali pomoč). Včasih so ti pari sami premagali resne situacije in zdaj živijo mirno. In pomembno je, da jim prisluhnemo.«

Upajmo, da bo vaš mož sprejel to novo pot

Kot dodaja sveti oče, je to lahko znamenje, za katerega prosi Catia. »Seveda je to lahko pot z ovirami, vendar lahko skupaj doživita pristno spreobrnjenje zakona. Z molitvijo in odpuščanjem, ki gradita in krepita spreobrnjenje vsakega od vaju, raste dobro in lahko premaga vsako zlo. Bogu ni nič nemogoče. Upajmo, da bo vaš mož sprejel to novo pot, kajti – če je v paru ljubezen – ljubezen lahko zaceli vsako rano in ponovno oživi zakon. Molil bom za vas, Catia, in za vaš zakon. Vi pa, ne pozabite moliti zame.«