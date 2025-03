Papež ne potrebuje več mehanske ventilacije. Somaševal tudi na praznik sv. Jožefa

Tiskovni urad Svetega sedeža je v sredo, 19. marca 2025, zvečer sporočil, da se papeževo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Zdravniki so prekinili z neinvazivno mehansko ventilacijo, prav tako pa se zmanjšuje potreba po zdravljenju s kisikom z visokim pretokom. V sredo zjutraj, na slovesni praznik svetega Jožefa, je papež Frančišek tudi somaševal.

Pljučne okužbe so po besedah zdravnikov pod nadzorom, čeprav še niso dokončno odpravljene. Rezultati laboratorijskih preiskav so v mejah normale, sveti oče je še naprej brez povišane temperature.

Tudi sreda je za papeža minila v znamenju terapij, molitve in nekaterih delovnih obveznosti. V zvezi z obhajanjem obredov velikega tedna zaenkrat še ni bila sprejeta nobena odločitev.

Glede na to, da je stanje svetega očeta stabilno, bo naslednji bilten o njegovem zdravju predvidoma objavljen šele prihodnji teden. Kljub temu pa bo Sveti sedež v petek in ponedeljek novinarjem podal nekaj splošnih informacij.