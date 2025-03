Papež Komisiji za zaščito mladoletnih: Še naprej bodite stražarji, ki stražijo, medtem ko svet spi

Papež Frančišek je poslal, ko je bil še v Polikliniki Gemelli, sporočilo udeležencem plenarnega zasedanja Papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki potega od ponedeljka, 24. do petka, 28. marca v Vatikanu.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre, pošiljam vam svoje srčne pozdrave in nekaj predlogov za vaše dragoceno služenje. Pravzaprav je kot »kisik« za krajevne Cerkve in redovne skupnosti, kajti kjer je otrok ali ranljiva oseba varna, tam služijo in častijo Kristusa. V vsakdanji zapletenosti vašega dela, zlasti na najbolj bednih področjih, se uresničuje preroška resnica: preprečevanje zlorab ni odeja, ki jo razgrniti za nujne primere, ampak eden od temeljev za izgradnjo skupnosti v zvestobi evangeliju. Za to se vam zahvaljujem.

Vaše delo ni omejeno na protokole, ki jih je treba uporabiti, temveč spodbuja zaščitne ukrepe: usposabljanje, ki vzgaja; nadzori, ki preprečujejo; poslušanje, ki vrača dostojanstvo. Ko izvajate preventivne prakse tudi v najbolj oddaljenih skupnostih, pišete obljubo: da bo vsak otrok, vsak ranljiv človek našel varno okolje v cerkveni skupnosti. To je motor tega, kar bi moralo biti za nas celostno spreobrnjenje.

Danes vas prosim za tri obveznosti:

1. Rasti v skupnem delu z dikasteriji Rimske kurije.

2. Ponuditi žrtvam in preživelim zlorab gostoljubje in oskrbeti njihove duševne rane v slogu usmiljenega Samarijana. Poslušati z ušesom srca, tako da vsako pričevanje ne bo naletelo le na izpolnjevanje obrazcev, temveč na globino usmiljenja, iz katere se ponovno prerodi.

3. Graditi zavezništva z zunajcerkvenimi resničnostmi – civilnimi oblastmi, strokovnjaki, združenji – tako da zaščita postane univerzalni jezik.

V teh desetih letih ste zgradili varnostno mrežo v Cerkvi. Nadaljujte! Še naprej bodite stražarji, ki stražijo, medtem ko svet spi. Naj nas Sveti Duh, mojster živega spomina, obvaruje skušnjave, da bi bolečino arhivirali, namesto da bi jo zdravili.

Zahvaljujem se vam, ker se me spominjate v svojih molitvah. Tudi jaz vas spremljam in prosim Gospoda in Sveto Devico za podporo, da boste s predanostjo in upanjem nadaljevali po začrtani poti.

Rim, Poliklinika A. Gemelli, 20. marec 2025.

Frančišek