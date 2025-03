Papež iz Gemellija pisal udeležencem jubilejnega romanja neapeljske nadškofije

Papež Frančišek je v soboto, 22. marca 2025, poslal sporočilo udeležencem jubilejnega romanja neapeljske nadškofije in drugih škofij, ki so skoraj povsem zasedli Trg sv. Petra. Besedilo je prebral kardinal Domenico Battaglia, neapeljski nadškof, med somaševanjem pred vatikansko baziliko na Trgu sv. Petra.

Papež Frančišek

SPOROČILO SVETEGA OČETA

udeležencem jubilejnega romanja

neapeljske nadškofije in drugih škofij

22. marec 2025

Dragi bratje in sestre neapeljske nadškofije in mnogih drugih prisotnih škofij. Pozdravljam vas in vaše škofe ob škofijskih jubilejnih romanjih, ki jih opravljate. Z njimi se izraža edinost, ki vas kot skupnost zbira okrog vaših pastirjev in rimskega škofa, pa tudi prizadevanje, da sprejmete Jezusovo povabilo, da vstopite »skozi ozka vrata« (Mt 7,13). Ljubezen je takšna: združuje in poskrbi, da skupaj rastemo. Zato vas je, čeprav po različnih poteh, pripeljala skupaj k Petrovemu grobu, od koder se lahko znova odpravite še močnejši v veri in bolj združeni v dejavni ljubezni.

V teh dneh sem čutil podporo vaše bližine, zlasti preko molitev, s katerimi ste me spremljali. Zato vam, tudi če ne morem biti fizično prisoten med vami, izražam svoje veliko veselje ob spoznanju, da ste kot Cerkev združeni z menoj in med seboj v Gospodu Jezusu.

Blagoslavljam vas in molim za vas. In vam priporočam, da tudi vi še naprej molite zame. Hvala.

Frančišek

Iz Poliklinike »A. Gemelli«, 22. marec 2025