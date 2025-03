Papež iz bolnišnice: Hvala za vaše molitve, od tukaj vas spremljam

Na začetku včerajšnje večerne molitve na Trgu svetega Petra, je bil predvajan avdio posnetek s papeževim pozdravom: »Iz srca se zahvaljujem za vaše molitve za moje zdravje. Od tukaj vas spremljam. Naj vas Bog blagoslovi in Devica varuje. Hvala,« je dejal sveti oče, ki se že tri tedne zdravi v bolnišnici Gemelli.

Trg svetega Petra je tudi včeraj, 6. marca 2025, zvečer ob 21. uri napolnila molitev rožnega venca. Vodil jo je kardinal Ángel Fernández Artime, proprefekt Dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki je napovedal papeževo glasovno sporočilo, manj kot 30-sekundni posnetek v španščini, ki ga je sveti oče posnel na polikliniki Gemelli. »Iz srca se zahvaljujem za vaše molitve za moje zdravje,« se je slišal papežev glas ter njegovo zagotovilo: »Od tukaj vas spremljam. Naj vas Bog blagoslovi in Devica varuje. Amen.«

Papeža zahvala za molitve

Gre za znamenje hvaležnosti papeža, »ki je ganjen nad številnimi sporočili naklonjenosti, ki jih vsakodnevno prejema, in hvaležen za molitve Božjega ljudstva«. »Lepo darilo,« je dejal kardinal, »za nas, ki smo tukaj, in za vse ljudi po svetu: za mnoge katoličane, kristjane in vse ljudi dobre volje, ki so mu blizu in molijo zanj.«

Več sto vernikov na Trgu svetega Petra je nadaljevalo z molitvijo rožnega venca za papeževo zdravje. Kot je dejal kardinal Artime, »zbrali smo se v molitvi za zdravje svetega očeta Frančiška pri Mariji, Materi Cerkve in dobrega sveta«.

Molitev rožnega venca za zdravje papeža Frančiška bo v petek, 7. marec 2025, ob 21. uri, na Trgu svetega Petra vodil kardinal Lazarus You Heung-sik, prefekt Dikasterija za kler.