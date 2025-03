Papež Gibanju za življenje: Nadaljujete z zaščito materinstva in sprejemanja človeškega življenja v vseh njegovih fazah

V soboto, 9. marca 2025, so v vatikanski baziliki obhajali 50. obletnico začetka Gibanja za življenje in hkrati jubilej sveta prostovoljstva. Veliko število privržencev gibanja in tudi prostovoljcev je poromalo skozi sveta vrata in se udeležilo maše, ki jo daroval kardinal Pietro Parolin. Ob tej priložnosti je papež Frančišek s poliklinike Gemelli, kjer je hospitaliziran od 14. februarja letos, poslal sporočilo z datumom 5. marec, ki ga je po evangeliju prebral kardinal državni tajnik.

Papež Frančišek

Drage sestre in bratje Gibanja za življenje!

Hvala, ker se me spominjate v svojih molitvah. Hvala vam iz vsega srca! Lepo vas pozdravljam, še posebej predsednico gospo Marino Casini in člane upravnega odbora.

Poznam vrednost vašega služenja Cerkvi in družbi. Skupaj s konkretno solidarnostjo, izkušeno s stilom bližine in biti ob materah v stiski zaradi težke ali nepričakovane nosečnosti, spodbujate kulturo življenja v širšem smislu. In poskušajte to storiti z odkritostjo, ljubeznijo in vztrajnostjo, medtem ko ohranjate resnico tesno povezano z dejavno ljubeznijo do vseh. Pri tem vas bodo vodili zgledi in nauki Carla Casinija, ki je služenje življenju postavil za središče svojega laiškega apostolata in svoje politične zavzetosti.

Priložnost, ki vas je zbrala v Rimu, je pomembna: petdeseta obletnica Gibanja za življenje, katerega prvi zarod je bil center Pomoč za življenje, ustanovljen v Firencah leta 1975. Od takrat so se centri Pomoč za življenje množili po vsej Italiji. Tem pa so dodali še Sprejemne hiše, storitve SOS Življenje, Projekt Gemma in Zibelke za življenje. Podanih je bilo nešteto pobud za spodbujanje kulture sprejemanja in človekovih pravic na vseh ravneh družbe. Zato vas spodbujam, da nadaljujete z zaščito materinstva v družbi in sprejemanja človeškega življenja v vseh njegovih fazah.

V tem pol stoletja, ko so se zmanjšali nekateri ideološki predsodki in se je med mladimi povečala občutljivost za skrb za stvarstvo, se je žal razširila kultura odmetavanja. Zato še vedno bolj kot kadar koli prej potrebujemo ljudi vseh starosti, ki se konkretno posvečajo služenju človeškemu življenju, zlasti ko je najbolj krhko in ranljivo, ker je sveto, ustvarjeno od Boga za veliko in lepo usodo in ker se pravična družba ne gradi z odpravo nezaželenih nerojenih otrok, starejših, ki niso več samostojni, ali neozdravljivo bolnih.

Drage sestre in bratje, prišli ste iz mnogih delov Italije, da ponovno obnovite svoj »da« civilizaciji ljubezni, zavedajoč se, da je osvoboditev žensk pogojenosti, ki jih ženejo, da ne rodijo svojega otroka, načelo prenove civilne družbe. Vsakomur je pravzaprav jasno, kako je današnja družba strukturirana na kategorijah lastiti, delati, proizvajati, pokazati se. Vaše prizadevanje v sozvočju s prizadevanjem celotne Cerkve, nakazuje drugačen načrt, ki v središče postavlja dostojanstvo človeka in daje prednost najšibkejšim. Spočeti predstavlja par excellence vsakega moškega in ženske, ki ne šteje, ki nima glasu. Stopiti na njegovo stran pomeni izkazati solidarnost z vsemi svetovnimi izobčenci. In pogled srca, ki ga ali njo prepozna kot enega izmed nas, je vzvod, ki premika ta projekt.

Še naprej računajte na ženske, na njihovo sposobnost gostoljubja, velikodušnosti in poguma. Ženske morajo imeti možnost računati na podporo celotne civilne in cerkvene skupnosti. Centri Pomoč za življenje pa lahko postanejo referenčna točka za vse. Zahvaljujem se vam za strani upanja in nežnosti, ki jih pomagate zapisati v knjigo zgodovine in ki ostajajo neizbrisne, saj obrodijo in bodo obrodile številne sadove.

Naj vas Gospod blagoslovi in Sveta Devica naj vas varuje. Vsakega od vas, vaše skupine in vašo predanost izročam priprošnji svete Terezije iz Kalkute, duhovne predsednice Gibanja za življenje v svetu. In ne pozabite moliti zame. Hvala.

Rim, Poliklinika Gemelli, 5. marec 2025

Frančišek