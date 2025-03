Papež za opoldansko molitev: Rad bi se zahvalil vsem, ki mi izkazujete svojo bližino v molitvi

Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v Polikliniki Gemelli, je pripravil pozdrave in zahvale za molitev Angel Gospodov. Med drugim se je zahvalil vsem, ki mu izkazujejo svojo bližino v molitvi: »vsem iz srca hvala! Tudi jaz molim za vas«. »Duhovno se pridružujem tistim, ki bodo v prihodnjih dneh sodelovali na duhovnih vajah Rimske kurije. Skupaj še naprej prosimo dar miru, zlasti v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu, v Libanonu in Mjanmaru, v Sudanu in v Demokratični republiki Kongo.«

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre, minulo sredo smo z obredom pepelnične srede začeli postni čas, štiridesetdnevno spokorno pot, ki nas kliče k spreobrnjenju srca in nas vodi v velikonočno veselje. Prizadevajmo si, da bo to čas očiščenja in duhovne prenove, pot rasti v veri, upanju in ljubezni.

Danes dopoldne je bila na Trgu svetega Petra sveta maša za svet prostovoljcev, ki doživlja svoj jubilej. V naših družbah, ki so preveč podrejene logiki trga, kjer je vse podvrženo merilu interesa in zasledovanju dobička, je prostovoljstvo prerokba in znamenje upanja, saj priča o primatu velikodušnosti, solidarnosti in služenja najbolj potrebnim. Vsem, ki ste predani temu področju, se zahvaljujem. Hvala za darovanje vašega časa in vaše sposobnosti. Hvala za bližino in nežnost, s katero skrbite za druge in v njih obujate upanje!

Bratje in sestre, v svojem dolgotrajnem bolniškem bivanju tukaj v bolnišnici tudi sam doživljam skrb strežbe in nežnost nege, predvsem s strani zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki se jim iz srca zahvaljujem. In ko sem tukaj, razmišljam o mnogih ljudeh, ki so na različne načine blizu bolnikom in so zanje znamenje Gospodove navzočnosti. To potrebujemo, »čudež nežnosti«, ki spremlja tiste, ki so v preizkušnji, in prinaša malo svetlobe v noč bolečine.

Rad bi se zahvalil vsem, ki mi izkazujete svojo bližino v molitvi: vsem iz srca hvala! Tudi jaz molim za vas. In duhovno se pridružujem tistim, ki bodo v prihodnjih dneh sodelovali na duhovnih vajah Rimske kurije.

Skupaj še naprej prosimo dar miru, zlasti v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu, v Libanonu in Mjanmaru, v Sudanu in v Demokratični republiki Kongo. Zlasti sem z zaskrbljenostjo izvedel za ponoven izbruh nasilja na nekaterih območjih Sirije. Upam, da se bo dokončno prenehalo, ob polnem spoštovanju vseh etničnih in verskih komponent družbe, zlasti civilistov.

Vse vas izročam materinski priprošnji Device Marije. Lepo nedeljo in nasvidenje!