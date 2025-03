Papež Frančišek: Vojna je absurd, razorožimo Zemljo

Objavljamo pismo, ki ga je papež Frančišek napisal direktorju časnika Corriere della Sera Lucianu Fontani kot odgovor na njegovo sporočilo o bližini papežu v tem trenutku bolezni, v katerem ga prosi, naj v stolpcih milanskega časopisa ponovi poziv k miru in razorožitvi.

Papež Frančišek

Spoštovani direktor, rad bi se vam zahvalil za besede bližine, s katerimi ste mi želeli biti blizu v tem trenutku bolezni, v katerem se, kot sem imel priložnost povedati, vojna zdi še bolj absurdna. Človeška krhkost ima namreč moč, da postanemo bolj lucidni glede tega, kaj traja in kaj mine, do tega, zaradi česar živimo in kaj ubija. Morda zato tako pogosto zanikamo omejitve in se izogibamo krhkim in ranjenim ljudem. Oni imajo moč postaviti pod vprašaj smer, ki smo jo izbrali kot posamezniki in kot skupnosti.

Rad bi spodbudil vas in vse tiste, ki posvečate delo in razumnost informiranju preko komunikacijskih sredstev, ki zdaj združujejo naš svet v realnem času, da bi začutili polni pomen besed. Nikoli niso samo besede, ampak so dejstva, ki gradijo človeško okolje. Lahko povezujejo ali delijo, služijo resnici ali jo izkoriščajo. Razorožiti moramo besede, razorožiti um in Zemljo. Obstaja velika potreba po refleksiji, po umirjenosti, po občutku kompleksnosti.

Medtem ko vojna ne naredi nič drugega kot opustoši skupnosti in okolje, ne da bi ponudila rešitve za konflikte, diplomacija in mednarodne organizacije potrebujejo nov življenjski sok in verodostojnost. Verstva lahko poleg tega črpajo iz duhovnosti ljudi, da oživijo željo po bratstvu in pravičnosti, upanje na mir.

Vse to zahteva angažiranost, delo, tišino, besede. Čutimo se povezani v tem prizadevanju, ki ga nebeška Milost ne bo prenehala navdihovati in spremljati.

Frančišek

Rim, Poliklinika Gemelli, 14. marec 2025