PAPEŽ

Papež Frančišek bo v nedeljo po opoldanski molitvi zapustil Gemelli in se vrnil v Dom sv. Marte

Papež Frančišek bo odpuščen iz Poliklinike Gemelli in se bo v nedeljo, 23. marca 2025, predvidoma po opoldanski molitvi Angel Gospodov z okna v desetem nadstropju bolnišnice vrnil v Dom sv. Marte, kjer mu zdravniki Gemellija priporačajo dvomesečno okrevanje. To in še več so v soboto, 22. marca 2025, zvečer med tiskovno konferenco v atriju Poliklinike Gemelli sporočili Matteo Bruni ter zdravnika Sergio Alfieri in Luigi Carbone.