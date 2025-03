Papež Frančišek: Misijonarji usmiljenja pričujejo o očetovskem obličju Boga

Sveti oče je udeležencem jubileja misijonarjev usmiljenja, ki poteka od 28. do 30. marca 2025, poslal sporočilo. V njem jih je spomnil, da biti pričevalec evangelija pomeni biti vedno pripravljeni sprejeti in spremljati tiste, ki želijo prenoviti svoje življenje »z močjo Duha miru«.

Vatican News

Uvodoma se jim zahvali, da s svojim služenjem pričujejo »o očetovskem obličju Boga, ki je neskončno velik v ljubezni, ki nas vse kliče k spreobrnjenju in nas vedno prenavlja s svojim odpuščanjem«. Spreobrnjenje in odpuščanje sta po papeževih besedah »dve nežnosti, s katerima Gospod obriše vsako solzo z naših oči; sta roki, s katerima Cerkev objema nas grešnike; sta nogi, s katerima hodimo na našem zemeljskem romanju. Jezus, Zveličar sveta, nam odpira pot, po kateri hodimo skupaj in mu sledimo v moči njegovega Duha miru«.

Sveti oče nato misijonarje usmiljenja vabi, naj bodo pri svojem poslanstvu kot spovedniki »pozorni pri poslušanju, pripravljeni pri sprejemanju in stanovitni pri spremljanju tistih, ki želijo prenoviti svoje življenje in se vrnejo h Gospodu. S svojim usmiljenjem nas namreč Bog notranje preoblikuje, spremeni naše srce: Gospodovo odpuščanje je vir upanja, saj lahko Nanj vedno računamo, v vsaki situaciji. Bog je postal človek, da bi svetu razodel, da nas nikoli ne zapusti,« je poudaril papež Frančišek in ob koncu sporočila misijonarjem usmiljenja zaželel, da bi njihovo romanje obrodilo bogate sadove.