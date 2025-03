Papež Frančišek je imenoval nuncija v Burkini Faso in Čilu

Na sedežu afriške države bo papeža zastopal monsinjor Giancarlo Dellagiovanna, ki mu je bilo podeljeno nadškofovsko dostojanstvo, v latinskoameriško državo pa bo odšel monsinjor Kurian Mathew Vayalunkal, po rodu iz Indije.

Vatican News

Od Vatikana do Burkine Faso

»Geografija« apostolskih nuncijev se spreminja za enega v Afriko in za drugega v Latinsko Ameriko. Od Vatikana do Burkine Faso je pot, ki čaka 63-letnega monsinjorja Giancarla Dellagiovanna, doma iz Voghere, ki je bil od svetovalca nunciature v službi v oddelku za splošne zadeve Državnega tajništva danes s strani papeža imenovan za apostolskega nuncija v afriški državi in hkrati povzdignjen v nadškofovsko dostojanstvo.

Novi nadškof je bil leta 1999 posvečen v duhovnika in je diplomiral iz cerkvenega prava. Zna poleg italijanščine še angleško, špansko in francosko. V diplomatsko službo Svetega sedeža pa je vstopil julija 2005, med drugim pa je služboval na nunciaturah v Mehiki, Dominikanski republiki, Italiji in na Nizozemskem.

Od Severne Afrike do Čila

Za Čile pa je papež Frančišek dodelil nadškofa Kuriana Mathewa Vayalunkala, rojenega leta 1966, po rodu iz Indije, ki je bil od leta 2021 nuncij v Alžiriji in Tuniziji, pred tem pa na Papui Novi Gvineji in na Salomonovih otokih.

Novi pomožni škof v Vietnamu

Papež je imenoval tudi novega pomožnega škofa Hung Hoája v Vietnamu. To je duhovnik Paul Nguyen Quang Dinh, star 51 let, doslej generalni vikar iste škofije, pa tudi odgovoren za katedralo Son Loc in za škofijsko liturgično komisijo. Monsinjor Quang Dinh, ki je duhovnik od leta 2005, je bil večkrat župnik do imenovanja za generalnega vikarja leta 2022.