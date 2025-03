Otroci pred bolnišnico Gemelli v molitvi za papeža

Pred rimsko polikliniko Gemelli so se v nedeljo, 16. marca, zbrali otroci, njihovi starši in stari starši ter svetemu očetu prinesli cvetje, risbe, pisma in voščila z željami za hitro okrevanje. Po molitvi Angelovo češčenje so se v kapeli poliklinike poklonili Devici Mariji.

Otroci – bilo jih je okoli tristo – so v Rim prišli iz celotne Italije in se zbrali ob kipu, posvečenem Janezu Pavlu II., ki ima naslov »Ne bojte se« in ob katerem se zadnji mesec nenehno zbirajo verniki v molitvi za papeža Frančiška. Pobude, ki jo je organiziral papeški odbor za svetovni dan otrok, so se udeležili otroci, ki obiskujejo šole miru skupnosti Svetega Egidija in katoliške šole Fidei, skavti združenja Castorini, otroci združenja Auxilium, starši in otroci, ki bivajo v družinskih hišah, povezanih s pediatrično bolnišnico Bambino Gesù, pa tudi predstavniki Unicefa in celo otroci italijanskih budistov.

Enzo Fortunato, predsednik papeškega odbora za svetovni dan otrok, je opoldne vse povabil k skupni molitvi Angelovo češčenje. Zatem pa se je prebralo papeževo sporočilo: »Hvala, predragi otroci! Papež vas ima rad in vedno čaka na srečanje z vami.« Veselje med otroki in seveda tudi starši in starimi starši, ki so jih spremljali, je bilo veliko. Srečanje se je sklenilo v bolnišnični kapeli, kjer je skupina otrok pred Marijin kip položila šopek belih vrtnic in mnoga sporočila in risbe otrok.

Virginia Kaladich, nacionalna predsednica organizacije Fidae, je za vatikanske medije dejala, da jo je spontanost in nežnost otrok zares presenetila. Otroci si namreč želijo, da bi se papež vrnil v Vatikan, je dodala in še zatrdila, da tako kot je sveti oče vedno molili za nas, sedaj mi molimo zanj. Učiteljica španščine Martina Bonifazzi pa je povedala, da so otroci zares močno doživeli srečanje pred polikliniko. Izpostavila je eno od sporočil, ki je bilo namenjeno papežu: »Papež Frančišek, hvala za to, kar počneš, da želiš v teh temnih in težkih časih še enkrat, čeprav morda z malo moči, a z veliko plemenitostjo duha, sporočiti, kako pomembna je molitev za mir na zemlji.«