Noč z nedelje na ponedeljek za svetega očeta minila mirno

»Papež je imel mirno noč in sedaj počiva,« je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža v ponedeljek, 10. marca 2025, zjutraj.

Včeraj, na prvo postno nedeljo, je sveti oče sodeloval pri maši ter prek neposrednega prenosa sledil duhovne vaje rimske kurije, ki so se popoldne začele v vatikanski dvorani Pavla VI..

Sicer pa papež Frančišek nadaljuje s terapijo, respiratorno in mehansko fizioterapijo ter prav tako z dieto, ki so mu jo predpisali zdravniki. Njegovo stanje ostaja stabilno, z rahlim in postopnim izboljševanjem, vendar pa zdravstveni okvir kljub temu ostaja zapleten, zato zdravniki še vedno ne podajajo prognoze.