Noč s sobote na nedeljo minila mirno. Papež počiva

Tiskovni urad Svetega sedeža je v nedeljo, 2. marca 2025, ob 8.20 sporočil, da je za papeža Frančiška pretekla noč »minila mirno« ter da počiva.

Vatican News

V sporočilu novinarjem, ki ga je Vatikan objavil v soboto, 1. marca 2025, ob 18.46, je rečeno: »Klinično stanje svetega očeta je ostalo stabilno. Neinvazivno mehansko predihavanje so izmenjavali z dolgimi obdobji terapije s kisikom z visokim pretokom, pri čemer je vedno ohranjal dober odziv na izmenjavo plinov. Sveti oče nima vročine in ne kaže levkocitoze. Hemodinamski parametri so vedno ostali stabilni. Nadaljeval je s prehranjevanjem in aktivno sodeloval pri rednem izvajanju respiratorne fizioterapije. Ni pokazal epizod bronhotomije. Sveti oče je vedno buden in usmerjen. Popoldne je prejel evharistijo, nato pa se je posvetil molitvi. Prognoza ostaja še vedno zadržana.