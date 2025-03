Naj živi poezija! Zbirka besedil papeža Frančiška o poeziji in literaturi.

Papeževe besede zahvale za knjigo: »Poezija nam vsem pomaga, da smo ljudje, in danes to zelo potrebujemo.«

Na knjižne police prihaja knjiga »Naj živi poezija!«. Gre za zbirko besedil papeža Frančiška o poeziji in literaturi in njuni pomembni vlogi na področju vzgoje in izobraževanja. Urednik knjige je Antonio Spadaro, podtajnik Dikasterija za kulturo in vzgojo, ki je zbral misli iz papeževih okrožnic in apostolskih spodbud, pa tudi sporočil, poslanic, predgovorov, intervjujev in osebnih pisem.

Vatican News

Papež Frančišek se uredniku knjige »Naj živi poezija!« zahvali s kratkim lastnoročnim zapisom, v katerem je med drugim izrazil željo, da bi se poezija poučevala tudi na papeških univerzah. Zatrdi, da bi morali »v svojem življenju, pa tudi v izobraževanju, obnoviti okus za literaturo, sicer smo kot posušeni sadeži«. »Poezija nam vsem pomaga, da smo ljudje, in danes to zelo potrebujemo,« dodaja Frančišek.

Jezuit p. Antonio Spadaro, sicer tudi teolog in literarni kritik, h knjigi prispeva s svojim esejem ter ponuja nekaj izhodišč za razumevanje papeževega pristopa k literaturi. Izpostavi široko paleto piscev, ki so prispevali k njegovi formaciji, od Borgesa in Marechala do Dostojevskega, Manzonija in Danteja. Papež Frančišek – ugotavlja Spadaro – v svoj papeški nauk vključuje »pesniški in simbolni logos kot sestavni del svojega diskurza«, kar pomeni, da navaja pesnike in pisatelje. V apostolski spodbudi Querida Amazonia na primer navede kar 17 pisateljev in pesnikov.

Papeževa zbrana razmišljanja ne poudarjajo le temeljne vloge poezije in literature pri človeški in duhovni formaciji, da bi tako bolje razumeli sebe in druge, ampak tudi raziskujejo pomen ustvarjalnosti in domišljije v življenju in veri ter spodbujajo uporabo novega in odločnega jezika, ki je potreben za širjenje evangeljskega sporočila. Cerkev mora vedno bolj razumeti, kako današnji človek razume samega sebe, da bi lahko razvila in poglobila svoj nauk, je dejal papež v enem od intervjujev.

»Poezija mi je zelo všeč,« je sveti oče dejal leta 2017 med srečanjem z ustvarjalci jezuitske revije La Civiltà Cattolica, katere urednik je prav p. Spadaro. »Poezija je polna metafor. Razumevanje metafor pomaga, da je mišljenje okretno, intuitivno, prožno in ostroumno. Kdor ima domišljijo, ne otrpne, ima smisel za humor, vedno uživa v sladkobi milosti in notranje svobode.«

Izbrano 08/08/2024 Pismo svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji Papež Frančišek naslavlja pismo o vlogi literature v formaciji duhovniškim kandidatom, pa tudi pastoralnim delavcem in vsem kristjanom, da bi poudaril »vrednost branja romanov in ...

Papež Frančišek je avgusta 2024 napisal celo Pismo o vlogi literature v formaciji. »Dejanje branja je torej kot dejanje razločevanja, po katerem je bralec osebno vpleten kot subjekt branja in hkrati kot objekt tega, kar bere. Ob branju nekega romana ali nekega pesniškega dela bralec v resnici doživi izkušnjo, da ga preberejo besede, ki jih bere,« piše v pismu. In še: »Obnoviti moramo načine odnosa do stvarnosti, ki bodo gostoljubni, ne strateški, ne neposredno naravnani na rezultat, v katerih bo mogoče pustiti, da se pokaže neskončni presežek bitja. Razdalja, počasnost in svoboda so značilnosti takšnega pristopa k stvarnosti, ki ravno v literaturi najde izrazno obliko, ki gotovo ni izključna, je pa privilegirana. Tedaj literatura postane telovadnica, kjer vadimo svoj pogled za iskanje in raziskovanje resnice o ljudeh in o situacijah kot skrivnosti, polni presežka pomena, ki se lahko samo delno izrazi v kategorijah, razlagalnih shemah, linearni dinamiki vzrok-učinek, sredstvo-cilj.«