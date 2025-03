Molitev vesoljne Cerkve za papeža Frančiška

Molitev za zdravje papeža Frančiška se v skoraj štirih tednih njegove hospitalizacije ni nikoli prekinila. Zanj molijo verniki po vsem svetu, povezani v vsesplošno molitveno verigo. Ob jutrišnji obletnici izvolitve papeža Frančiška, 13. marca 2013, pa so načrtovane številne svete maše.

Vatican News

Dvanajst let Frančiškovega papeževanja bo v četrtek, 13. marca, z zahvalno sveto mašo obeležila argentinska skupnost v Rimu, in sicer v argentinski narodni cerkvi Marije Žalostne, kjer so se Argentinci v Rimu zbrali že 25. februarja in molili za svetega očeta. V Argentini, papeževi domovini, se po navodilih Argentinske škofovse konference med mašami ob četrtkih moli posebna molitev za papeževo čimprejšnje okrevanje.

Med mnogimi molitvenimi pobudamo izpostavimo škofijo Myitkyina v Mjanmaru, kjer se vsak dan ob 17. uri zberejo družine na svojih domovih in molijo za papeža. Mnogi molijo tudi v taboriščih za razseljene osebe. V ponedeljek je molilev rožnega venca potekala v katedrali v Yangonu, vodil pa jo je tamkajšnji nadškof, kardinal Charles Maung Bo, in sicer iz sobe, v kateri je papež bival med svojim obiskom Mjanmara leta 2017.

Molitvena podpora prihaja iz Španije, kjer nacionalna sekcija papeške fundacije »Pomoč Cerkvi, ki trpi« na svoji spletni strani ponuja možnost darovanja maš za papeževo zdravje. Naklonjenost in molitev prihajata iz romske skupnosti Blaj, s katero se je papež Frančišek srečal med svojim obiskom v Romuniji, 2. junija 2019.

Sicer pa se pred polikliniko Gemelli, kjer se zdravi sveti oče, nenehno zbirajo verniki iz različnih držav, da bi pokazali svojo bližino Petrovemu nasledniku. Pred nekaj dnevi je tam bila skupina romarjev iz Slovaške, ki jo je papež obiskal leta 2021. Posebej blizu papežu pa so verniki njegove rimske škofije. Mnogi se vsaj za trenutek ustavijo pred kipom Janeza Pavla II. in se ozrejo k oknom Frančiškove bolniške sobe, z molitvijo za njegovo hitro okrevanje.

Pred bolnišnico Gemelli se bodo v nedeljo, 16. marca, zbrali otroci, njihovi starši in stari starši, ki jih bo spremljal Enzo Fortunato, predsednik papeškega odbora za svetovni dan otrok.