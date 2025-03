Mirna noč za papeža. Rožni venec zanj od 14. marca na Trgu sv. Petra ob 19.30

Tiskovni urad Svetega sedeža je v petek, 14. marca 2025, zjutraj sporočil, da je bila tudi pretekla noč za papeža Frančiška mirna. V četrtek dopoldan in popoldan je prek video povezave spremljal meditaciji duhovnih vaj, ki jih za rimsko kurijo vodi papeški pridigar Roberto Pasolini.

Vatican News

Čez dan je sveti oče več časa preživel v molitvi v kapeli poleg svoje sobe ter prejel evharistijo, nadaljeval pa je tudi s predpisanimi terapijami. Njegovo zdravstveno stanje kljub kompleksnosti še naprej ostaja stabilno.

Izbrano 12/03/2025 »Od tu vas spremljam.« Dvanajsta obletnica papeževanja v Gemelli, a s pogledom na svet. Papež Frančišek v četrtek, 13. marca 2025, obhaja dvanajst let svoje izvolitve v Polikliniki Gemelli, kjer je hospitaliziran že skoraj mesec dni. Gre za prekinjen čas ob koncu ...

V četrtek popoldan je zdravstveno osebje papežu Frančišku prineslo torto s svečkami ob 12. obletnici njegove izvolitve. Prejel je na stotine sporočil, ki so mu jih ob tej priložnosti poslali otroci in mladi iz različnih šol in združenj.

Izbrano 12/03/2025 Mali bolniki iz bolnišnice Bambino Gesù: Dragi papež, beri knjige, igraj playstation Prisrčne spodbude in nasveti, kako preživeti čas v bolnišnici, papežu Frančišku namenjajo otroci iz pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Mali bolniki, ki zagotovo dobro vedo, kaj ...

Danes ob 10.30 bo državni tajnik kardinal Pietro Parolin v Pavlovi kapeli apostolske palače v navzočnosti diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu, vodil mašo za papeža Frančiška.

S tiskovnega urada pa so prav tako sporočili, da bo od 14. marca dalje molitev rožnega venca zanj ponovno potekala na Trgu svetega Petra in sicer ob 19.30.